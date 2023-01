Jean-Claude Naimro donne son 1er concert solo... après plus de 50 ans de carrière

Partager :

Jean-Claude Naimro, le pianiste, auteur, compositeur et interprète du groupe Kassav, se produit pour la première fois seul sur scène avec ses musiciens les 9 et 10 février 2023 en Martinique. Après plus d’un demi-siècle d’expériences enrichies aux 4 coins du monde, Jean-Claude Naimro a d’abord choisi la Martinique pour entamer son "Digital Tour". L’artiste nous a accordé un entretien, quelques jours avant ses deux concerts.

Guy Etienne •

C’est dans la grande salle de Tropiques-Atrium à Fort-de-France, que nous avons rencontré Jean-Claude Naimro. Pour la première fois dans sa carrière, il se produit en tant que tête d’affiche avec un orchestre. Il passera en revue ses compositions, après plus de 5 décennies de musique et un CV artistique très éclectique. Durant la pandémie, la star a pris le temps de réfléchir à la conception de ce premier concert solo, avant d’accepter enfin la proposition de Manuel Césaire, directeur de la scène nationale en Martinique. Avec Kassav pendant 40 ans on n’a pas arrêté de tourner donc je n’ai jamais eu le temps de me poser pour faire mon propre concert (…). Il fallait que je trouve le bon équilibre déjà entre tous les titres que j’ai composés à l’intérieur du groupe, mais aussi à l’extérieur pour d’autres, trouver la bonne alchimie et les bons invités (...). Jean-Claude Naimro Un concert supplémentaire le 9 février [Dernière minute] : un spectacle supplémentaire a été programmé à la demande des fans de Jean-Claude Naimro, le 9 février 2023 à 19h30, en sus de la prestation du lendemain, vendredi 10 février, toujours à la même heure. Concert supplémentaire de Jean-Claude Naimro en Martinique, le 9 février 2023. • ©Capture Facebook Tropiques Atrium / DR

