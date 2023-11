"Journalisme et histoire en Outre-mer, thème d'une rencontre littéraire proposée par la Bourse Centrale du Travail à Paris

Partager :

Mardi 21 novembre 2023, une rencontre littéraire dont le thème est "Journalisme et histoire en Outre-mer" se tient à la Bourse Centrale du Travail, à Paris. De 14 à 19h, ce " Bik à Pawol" organisé par les éditions "Idem" et l''Union Fédérale des Syndicats de l'État (l'UFSE-CGT), rendra hommage à des journalistes, des syndicalistes et autres grandes figures antillaises disparues.

Il y a des mots qui depuis 2009 interpellent le grand public et les médias tels que "Liyannaj", "Pwofitasyon", "Bik". Selon les organisateurs un "Bik" est un lieu où les gens viennent discuter, partager, échanger et passer de bons moments. Les éditions "Idem", en collaboration avec l’UFSE-CGT proposent ce mardi 21 novembre 2023, à la Bourse Centrale du Travail (dans le 10e arrondissement de Paris), de 14 à 19 h, une rencontre littéraire avec séance de dédicaces, ayant pour thème "Journalisme et histoire en Outre-mer". De grandes figures honorées Parmi les figures mises à l'honneur, Albert Londres, journaliste célèbre qui fit découvrir le quotidien des détenus du bagne en Guyane, André Aliker, journaliste et homme politique Martiniquais, connu pour son engagement en faveur de la classe ouvrière, assassiné pour ses idées, ou encore, Gerty Archimède figure importante de Guadeloupe, première avocate du barreau ayant occupé les fonctions de maire, députée, conseillère générale et Hégesippe Légitimus surnommé le "Jaurès Noir", député, président du conseil général et fondateur du mouvement socialiste de Guadeloupe. Gérard César (2018) lors de l'émission Ziétaj sur Martinique la 1ère. • ©Martinique la 1ère Cette rencontre est aussi l’occasion de rendre hommage à des journalistes disparus, comme Claude Bourgrainville, ancien président du Club Presse Martinique qui a travaillé au journal "Justice", organe du Parti Communiste de l'île, Gérard César journaliste guadeloupéen de l’audiovisuel en Outre-mer, son collègue Luc Laventure, journaliste, réalisateur, ancien directeur général de RFO, et Jean-Jacques Seymour, ex-rédacteur en chef de RCI Martinique notamment. Luc Laventure, une passion : le journalisme • ©outremers360 Cette manifestation rend hommage également à des syndicalistes comme Jacques Nestor et Jacques Bino en Guadeloupe. Jacques Bino, à qui Frédéric Gircour et Nicolas Rey dédient leur ouvrage "LKP Guadeloupe : le mouvement des 44 jours" • ©LS D'autres personnalités reconnues par des auteurs L’écrivaine et universitaire Suzanne Dracius présente Lumina Sophie dite "Surprise", une figure féminine héroïque de la lutte pour un meilleur statut du monde ouvrier en Martinique en 1870. Pierre Chambert se propose de mettre en lumière en Guyane, la ville d'Art et d'histoire de Saint-Laurent-du-Maroni, en jetant un regard sur la politique culturelle et patrimoniale de Léon Bertrand. Camille Sidambarom a pensé à Henry Sidambarom, homme politique guadeloupéen d’origine indienne. Le service des archives de la ville de Saint-Laurent-Du-Maroni situé à la Case 3 du camp de la transportation • ©Eric LEON Plusieurs débats programmés Enfin, la spécialiste web média et radio, directrice d'agence, Marie-Michaël Manquat Lassource, aborde le sujet sous forme d'interrogation : "Journalisme, pouvoir d’attraction d’un métier ? Entre prestige et violence, la survie du journaliste dans l’enjeu d’une société contemporaine en mouvance". À l’ordre du jour des échanges aussi : L’esclavage est-il né du racisme ou vice versa ?

L'exil ;

L’écologie ;

L’agriculture (monoculture de la banane ?

Créole - français, duo ou duel ? Ce rendez-vous littéraire gratuit se terminera en musique, avec tambours et danses (danmyé, ladja...), orchestrées par l’association "Bèlèspwa" et aussi du slam avec Jean Yves Bertogal, alias Jyb Slamlit. Les organisateurs attendent plusieurs visiteurs, y compris des élus actuellement au Congrès des Maires de France, à Porte de Versailles.

