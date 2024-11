Journée mondiale du diabète : près de 30 000 malades en Martinique, dont des hommes qui doivent être plus vigilants

"Diabète au féminin et diabète au masculin", thème de la journée mondiale 2024 consacrée en ce 14 novembre à cette maladie silencieuse.

L'idée est d'inciter la population à s'intéresser aux spécificités de cette pathologie, en particulier les hommes qui ont tendance à négliger leur santé, explique l'Association Française des Diabétiques de Martinique.

Cette année, on a voulu interpeller les deux sexes, mais il faut faire comprendre aux hommes en particulier qu’il y a une manière de se prendre en charge, de ne pas avoir peur d’en parler pour éviter des complications, car ils vont trop rarement en consultation. Entretemps, cette maladie silencieuse qu’est le diabète gagne du terrain lorsqu’elle n’est pas détectée et soignée en temps et en heure.

Parmi les quelque 30.000 personnes touchées en Martinique, certaines développent ce qu’on appelle "le diabète africain", autrement dit le "diabète de type 2", plus délicat à traiter.

C'est un diabète qui va se révéler sous une forme de complication aiguë qui s'appelle la cétose (…) donc des patients pour qui on va devoir commencer par de l'insuline et ensuite passer en général à des traitements oraux quand c'est possible (…). C'est une forme qui se répand de plus en plus.