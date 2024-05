L’eau manquera encore dans de nombreux foyers martiniquais ce week-end

En cette période de sécheresse, les "tours d’eau solidaires" continuent en Martinique à cause d’un manque important de pluie depuis le mois d’avril dernier. Les deux principaux distributeurs (Odyssi et la SME) annoncent de nouvelles coupures temporaires jusqu’au mercredi 15 mai prochain dans plusieurs quartiers.

Durant le pont de l’Ascension, plusieurs communes ont encore subi des interruptions prolongées au robinet, à cause de la baisse du niveau des rivières.

Conséquence, "la production d’eau potable reste tendue", comme le rappelait la préfecture dans un communiqué le 6 mai 2024.

La mise en service de ressources alternatives telles que des forages permet d’atténuer un peu les impacts de ce Carême bien sec, mais de nombreux abonnés sont régulièrement privés d’eau en raison des tours d’eau solidaires mis en place afin de répartir la pénurie, ou des casses réseaux dues à la rétractation des sols argileux. Cabinet du préfet de Martinique

Une situation qui perdure

De nombreux usagers, particuliers et entrepreneurs, seront encore privés d’eau durant plusieurs jours, à cause de cette situation jugée "pénible et incompréhensible". La gestion de la ressource est également pointée du doigt.

Les deux principaux fermiers de l’île annoncent en effet de nouvelles coupures, jusqu’au mercredi 15 mai dans certaines communes du centre et du sud en particulier.

"Préserver la ressource… de manière responsable"

La vigilance est donc à son maximum dans cette période de Carême et les usages suivants demeurent formellement interdits : l’arrosage des pelouses, des jardins d’agrément, des espaces verts publics et privés, ainsi que des espaces sportifs et récréatifs, lavage des véhicules et des bateaux hors des aires de lavages professionnelles et équipées de dispositifs haute pression économes en eau (exceptés les véhicules ayant une obligation réglementaire sanitaire, alimentaire ou technique telles les bétonnières).

Idem pour la vidange et le remplissage des piscines privées, vidange des réservoirs d’eau potable sauf nécessité justifiée par des raisons sanitaires. Pour l’agriculture, les tours d’eau restent en vigueur.