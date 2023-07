L’éducation nationale recrute

Et si vous deveniez enseignant ? Cette proposition d’embauche du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse tourne en boucle actuellement sur les médias, à l’heure où l’enseignement fait face à une crise des vocations.

Pour la rentrée 2022-2023, l'administration a même été contrainte de recruter "environ 4 500 contractuels nouveaux" informait le ministre Pap Ndiaye, le 12 septembre 2022 sur franceinfo.

À cette annonce du ministre s’ajoutent d’autres promesses de l’institution, pour tenter d’inverser la tendance au désenchantement dans la profession.

"Les missions se diversifient"

Les conditions du métier sont en train d'évoluer. Nous avons engagé une revalorisation financière importante pour tous les enseignants. Nous proposerons très bientôt une mutuelle de qualité, financée pour moitié par l'employeur. Les missions se diversifient et l'autonomie et la liberté d'initiative sont encouragées. Nous continuons de travailler pour offrir des parcours de carrière diversifiés et renforcer l'accompagnement individualisé, au-delà du métier de professeur qui est au cœur de notre identité.