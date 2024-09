L'enseignement du créole prend de l'ampleur en Martinique

"Bel bonjou… nou bien", voilà comment débute la matinée de la classe de cours élémentaire de l’école Aristide Maugée à Trenelle.

Depuis 2022, une classe bilingue français / créole est proposée dans cette école classée parcours d’excellence. Les cours sont dispensés, en temps égal, dans les deux langues.

interrogé par Maurice Violton et Marc-François Calmo

De mon expérience, à cet âge, c'est facile d'enseigner l'orthographe aux enfants parce que c'est beaucoup plus facile que le français. L'on arrive à faire des ponts entre le créole et le français. Les enfants comprennent vite.

Se servir de l’une des langues pour mieux comprendre l’autre, semble être une évidence. Mais plus loin encore, le créole devient même un outil d’apprentissage au sein de la population plutôt cosmopolite du quartier.

Le point commun entre les enfants qui parlent anglais et ceux qui parlent français, c'est le créole. Et en partant du créole, on arrive à mieux parler le français.