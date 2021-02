L’épave de la Pointe-Marin à Sainte-Anne sera découpée sur place

Après avoir trôné plus de trois ans sur l’une des plus belles plages de l’île, "Miss Carol" finira "en petits morceaux" dans un centre de déconstruction de bateaux à Fort-de-France. Le démantèlement a débuté dès lundi 22 février 2021.

Cette opération "délicate" devrait durer cinq jours selon la direction de l’entreprise SOMARA (Société Maritime de Remorquage et d’Assistance) en charge du chantier. Celle-ci est équipée d’une barge autopropulsée multifonctions baptisée Le Zouti.

On commence par positionner la barge équipée d’une grue à côté de l’épave. Ensuite on découpe le haut du navire pour accéder plus facilement à l’intérieur.

Puis, il faut dépolluer le bateau et une fois qu’il est vidé de ses fluides, on procède à la découpe en petits morceaux sur la plage, des pièces qui partiront dans un chantier de déconstruction, en l’occurrence à Métal-Dom.

(Edward Porry - directeur adjoint de la SOMARA)