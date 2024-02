L'expérience réussie de collégiens du Gros-Morne en classe hors-les-murs au Diamant

Quelques jours avant les vacances de carnaval, des élèves de 3e du collège Euzhan Palcy au Gros-Morne ont passé une journée en plein air entre ateliers découvertes et moments récréatifs au jardin du Diamant. Un exercice à la fois pédagogique et ludique.

Un cours en plein air, dans un cadre champêtre, au milieu d’arbres et sur de la pelouse. Au jardin du Diamant, situé au quartier Morne Blanc, par groupes, des élèves du collège Euzhan Palcy du Gros-Morne ont passé une journée d’école hors les murs avant les vacances scolaires.

Au programme, trois ateliers : l’un d'initiation à l'art du conte, un autre d’aromathérapie et huiles essentielles avec Anne-Sophie Saliero, et le troisième consacré à l’arc-en-ciel des émotions, avec la coach en développement personnel et professeur de yoga, Maud Joubert.

L'un des ateliers proposé durant cette journée de classe hors-les-murs au Diamant. • ©Bertrand Caruge

L’atelier contes a été animé par Noëlla Tanasie, dite Noé’La Kontez. Elle a participé l’an dernier aux 9e jeux de la francophonie en République du Congo. Elle explique comment le conte peut aider à la prise de confiance des élèves.

C'est précisément pour cet objectif pédagogique que ces collégiens sont emmenés à ces activités alternatives précise Michel Lalung, professeur de SVT et référent du dispositif "Cordée de la réussite":

Manifestement, une expérience pédagogique fructueuse pour mieux préparer les prochains examens :