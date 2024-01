La 2e phase de mise hors d’eau de la RN5 à Rivière-Salée "sera réalisée du 22 janvier au 9 février"

L'ouvrage de l’autoroute sur le territoire de la commune de Rivière-Salée avance et la CTM (Collectivité Territoriale de Martinique) le fait savoir aux usagers du sud. Ces derniers subissent depuis des années la montée des eaux par temps de fortes pluies.

Il s'agit notamment de finaliser le rehaussement de la chaussée de 70 cm complémentaires et de rétablir les éléments définitifs de sécurisation, tels que le marquage au sol et la pose des glissières. Afin d'en limiter la durée et l'impact, les travaux seront de nouveau réalisés de jour et de nuit entre les giratoires de Petit-Bourg et de Rivière Salée. Un planning précis sera communiqué ultérieurement et une attention particulière sera portée aux flux de circulation.