La bûche demeure le dessert incontournable du réveillon de Noël

Après la messe, pour les croyants, les familles envisagent de se réunir autour du repas traditionnel à base de ragoût de porc et de pois d'angole avant de partager la bûche de Noël ce soir et demain (25 décembre).

Martinique la 1ère •

Cette année, à cause de l'épidémie de coronavirus, et la règle des six à table, les pâtissiers s'adaptent. Ils fabriquent des bûches plus petites de quatre ou six parts.

"Nous avons pensé à tout le monde. Les grandes familles, les petites familles, les personnes seules, on leur proposent une part, mais effectivement les parts cette année, ne vont pas au-delà de six ou de quatre", explique Corinne Guston cheffe patissière dans une enseigne de Schoelcher.

