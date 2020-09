La chanteuse martiniquaise Meryl nominée au BET Hip Hop Awards 2020

C'est sur ses réseaux sociaux que l'artiste originaire de Martinique a annoncé sa joie après sa nomination dans la catégorie "best international flow". La cérémonie qui récompense les artistes Hip Hop qui se sont illustrés ces derniers mois est prévue le 27 octobre 2020.

Peggy Pinel-Fereol •

Une reconnaissance internationale

La chanteuse de "Béni", "Ah lala" ou "La brume" a laissé exploser sa joie sur ses réseaux sociaux avec un "MOVEUUUUUUU".Aux côtés de Kaaris(France), Stormzy (UK) ou encore Djonga (Brésil), la Martiniquaise Meryl est nominée dans la catégorie "Best international flow" des BET Hip Hop Awards 2020. Elle représente la France.La chaîne afro-américaine a annoncé ce mardi 29 septembre 2020, les nominés de la 15e édition de cette cérémonie qui récompense les artistes de ce style musical selon 17 catégories.La catégorie "Best international flow"qui compte sept noms au total cette année est une reconnaissance pour les artistes de différents pays à travers le monde comme l'Afrique du Sud, le Kenya, le Brésil, le Royaume-Uni et la France.La cérémonie aura lieu le 27 octobre 2020 et sera diffusée en France, le 30 octobre 2020.Avant Meryl, un autre Martiniquais, le chanteur Kalash avait lui aussi été nominé dans cette même catégorie en 2019