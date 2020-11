La chanteuse Stacy, une nouvelle fois sollicitée par la chaîne américaine BET

Guy Etienne •

La chanteuse Stacy en studio • ©Julien Moro

Nouvelle opportunité américaine

C’est encore une immense fierté pour moi (…), une cérémonie que je regarde chaque année à la télé.

Je n’aurais jamais pensé pouvoir y participer un jour en tant que cyphers (c’est-à-dire mettre un texte sur une instru soul imposée).



Donc beaucoup de stress, de pression, car mon domaine c’est principalement le Zouk, mais ce sera un bon exercice pour moi, faire de la soul en créole (…).



Si ça se trouve, il y a des chances que ça me plaise, qui sait ! (Stacy)

La chanteuse Stacy en enregistrement sur les réseaux sociaux • ©Cap Instagram Stacy / DR

Le 28 juin 2020, c’est avec son titre "Fwisson", que la chanteuse d'origine martiniquaise et guyanaise, Stacy a représenté la France aux BET Awards , dans la catégorie "meilleure nouvelle artiste internationale".Même si elle n’a pas gagné le trophée, la jeune artiste qui a fêté ses 27 ans (le 25 novembre 2020) n’oubliera pas cette aventure qu’elle avait annoncée sur son compte Instagram, "avec les larmes aux yeux et fierté".BET a de nouveau sollicité Stacy pour chanter virtuellement cette fois sur un instrumental imposé, à l’occasion de la cérémonie du Soul Train Awards 2020. La chanteuse qui a grandi au quartier TSF à Fort-de-France et dont le grand-père est guyanais, figure parmi les 4 artistes français choisis pour ce soul cyphers.Le show sera diffusé le 1er décembre 2020 en France à 21h50 (heure de Paris), via la chaîne musicale BET sur le bouquet satellitaire (canal 71).