La communauté scolaire du couvent Saint-Joseph de Cluny à Fort-de-France est sous le choc

Sous le choc, dans un état de stupéfaction, les mots manquent pour qualifier l'ambiance qui règne ce mardi matin (10 octobre) au couvent Saint-Joseph de Cluny.

Depuis hier, une cellule de crise a été mise en place et selon le chef d'établissement, une cellule psychologique viendra renforcer l'accompagnement ce mardi matin.

Dans l'enseignement catholique, nous avons des outils de gestion de crise qui sont très intéressants et qui nous permettent de passer au-delà de toute l'émotion que l'on peut ressentir et d'avoir une approche objective de ce genre de drame. Les enseignements catholiques et le rectorat ont été avertis. Dès hier soir nous avons constitué une cellule de crise dans laquelle il y avait un représentant du rectorat pour mettre en place la communication au sein de l'établissement et l'accueil que nous réservons ce matin à la communauté éducative avec des moments d'annonce et de recueillement. Une cellule psychologique sera sur place ce matin avec les moyens du rectorat pour faire en sorte que les personnes puissent libérer la parole si elles en ressentent le besoin.