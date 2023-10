La destruction de la barre d'immeuble "les balisiers" à De Briant à Fort-de France commencera le 8 novembre

C'est une barre d'immeuble obsolète et dangereuse qui sera détruite à partir du 8 novembre au quartier Floréal De Briant à Fort-de-France. C'est l'aboutissement de dix années de procédures mis en place par la Société Immobilière de la Martinique (SIMAR). Les résidents ont été relogés et un nouvel immeuble répondant aux dernières normes sera érigé.

Il est devenu dangereux de vivre dans les 140 mètres de la barre de l'immeuble "Les Balsiers"!

C'était déjà il y a 10 ans, le constat de la SImar qui prévoyait plusieurs opérations avant la démolition de l'immeuble conçu à la fin des années 1950 et livré au début des années 1960 dans le quartier de Floréal De Briant. L'immeuble abritant 168 appartements ne répondait plus aux normes actuelles de sécurité particulièrement en cas de tremblement de terre.

Travaux de désamiantage de l'immeuble les balisiers à Fort-de-France • ©Simar

Dix ans de procédures

Durant 10 années, la Simar, a dans un premier temps sécurisé une partie du bâtiment : Les escaliers extérieurs ont été démolis et reconstruits, les passerelles d'accès remplacées et les coursives renforcées. Pendant cette phase de sécurisation, 2 bâtiments étaient construits à proximité pour reloger et accompagner les familles. Ainsi entre 2019 et 2021, 89 ménages ont été déplacés et relogés pour permettre de démarrer le processus de démolition de l'immeuble.

Le batiment confiné durant le désamientage • ©Simar

Une destruction en 3 phases

La première phase a consisté a "désossé" le bâtiment de tous les éléments qui le compose (métaux, bois, verre, céramique, sanitaire) pour ne garder que sa structure béton.

La deuxième plus délicate, consiste à désamianter le bâtiment. Entre le dépoussiérage, le confinement de la zone, l'enlèvement de l'amiante et son élimination, cette phase est la plus coûteuse, la Deal a dû débourser 1 151 575 euros pour que cette étape se fasse dans les normes.

Dernière phase, la destruction par pelle mécanique. Le bâtiment ne sera pas démoli avec des explosifs mais avec une pelle mécanique munie de pinces à béton qui grignotera l'immeuble de haut en bas. C'est cette dernière partie qui débutera le 7 novembre.

Le projet à venir

L'espace ainsi libéré permettra de construire un nouvel ensemble immobilier le "Balisier 2". Il comportera 62 logements locatifs sociaux répartis dans 3 bâtiments collectifs avec une aire de jeux et 70 places de parking. Il s'étendra sur 7 500 m2