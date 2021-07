La Foire Expo de Martinique édition 2021 débute ce mercredi à Fort-de-France

La 30e édition de la Foire Exposition de Martinique ouvre ses portes ce mercredi 21 juillet 2021, au stade de Dillon. Jusqu’à dimanche prochain, plusieurs dizaines d’exposants seront présents sur le site de 9h à 20h avec leurs lots de bonnes affaires. Le "pass sanitaire" sera exigé (test ou vaccin).

Guy Etienne •

La Foire Expo de Martinique a bien lieu cette année. Cette manifestation commerciale devait fêter ses 30 ans en 2020, mais elle avait été reportée, à cause de la situation sanitaire.

A compter de ce mercredi 21 juillet 2021 et jusqu’au dimanche 25, près de 150 stands sont à visiter, à condition de présenter un "pass sanitaire" (certificat de vaccination, test PCR ou antigénique de moins de 48h ou un certificat de rétablissement). Le masque est également obligatoire sur le site, sauf dans les espaces de restauration.

Public restreint, mais bonnes affaires

En général, chaque année plus de 40 000 visiteurs viennent ainsi profiter de bonnes affaires, trouver des produits nouveaux, bénéficier d’une opportunité unique de rencontres et d’échanges avec des professionnels de tous secteurs, recevoir des informations et des conseils, des réponses à divers besoins et projets d’experts, s’amuser en famille, remporter des cadeaux… Mais pour ce 30e anniversaire, la jauge des visiteurs est fixée à 65%, soit 2 600 personnes simultanément. (L’organisation)

Affiche de la 30e édition de la Foire Expo Martinique (juillet 2021). • ©Capture Facebook GL Conseils / DR

Parmi les secteurs représentés cette fois, il y a l'habitat, la téléphonie, la rénovation, le textile, l'électroménager, la coiffure, l'artisanat, ou encore les assurances, la botanique, la literie, les voyages, et aussi l’hôtellerie (de Saint-Martin en particulier)… Mais en raison du couvre-feu, ces commerçants doivent plier bagages à 20h.

Au total, plus de 10 000 m² d’expositions et d’animations sont mis à disposition des entreprises et du public, qui devront toutefois respecter les gestes barrières.