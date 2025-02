Créée en 2013, cette librairie indépendante spécialisée dans les auteurs et le monde afro-caribéens, connaissait des difficultés financières depuis ces dernières années. Après la fermeture de la Librairie Alexandre en 2018, puis celle de l’enseigne Cultura en 2024, c’est un autre espace dédié au livre qui baisse le rideau à Fort-de-France.

C’est sur sa page Facebook que la librairie, qui est également une maison d'édition, a annoncé la nouvelle en début de semaine.

Une réalité attribuée par les responsables de la structure au "poids d’un loyer trop élevé".

Ainsi le soutien, notamment financier, de fidèles lecteurs et d’amoureux du livre, la solidarité d’écrivains martiniquais, et plus récemment le passage de structure commerciale à associative, n’auront pas suffi à atténuer les difficultés financières de Prézans Kréyol.

Quant à la cagnotte en ligne lancée en novembre dernier, des mots des responsables de l’association cet appel à la solidarité collective n’a pas été fructueux.

La librairie Prézans Kréyol à Fort-de-France a baissé le rideau. • ©Mike Irasque

Il y a quelques jours, les auteurs des ouvrages mis en vente par Prézans Kréyol ont donc été invités à récupérer leurs créations. Et tous les livres ont été proposés à des prix très accessibles.

Joint par téléphone l’un des responsables de l’association affirme que Prézans Kréyol, malgré ses demandes, n’a pas été soutenue financièrement par les institutions étatiques et les collectivités locales.

Cette librairie va-t-elle rouvrir en un autre site ?

Pour autant, ce responsable assure que l’association et la maison d’édition resteront actives.

Un propos qui appelle nécessairement des interrogations sur la solidité et pérennité économiques de Prézans Kréyol, dans une situation de "crise du livre" qui semble grandissante notamment en Martinique.

