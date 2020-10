Après les fortes précipitations du jeudi 15 octobre, la situation s'améliore en Martinique. Dans son bulletin de ce vendredi 16 octobre 2020 publié à 6 h, Météo France replace l'île en vigilance verte. Le ciel est plus clément mais reste nuageux.

Jean-Claude Samyde •

Aujourd'hui et la nuit prochaine

La Martinique est repassée en vigilance verte.Dans son bulletin du vendredi 16 octobre 2020, les techniciens de Météo-France précisent que l'onde tropicale est maintenant passée.Les averses sont plus faibles et ne devraient toucher l'île que de façon éparses. L'alizé s'est remis en place. La masse d'air s'est asséchée.Durant la nuit (jeudi 15 au vendredi 16), les précipitations sont restées assez faibles, moins de 5 mm.Le ciel est plus clément mais reste nuageux. Les éclaircies sont de plus en plus nombreuses et les averses s'estompent et ne se cantonnent qu'au relief.Vent : d'est à sud-est faible à modéré, il souffle en moyenne entre 10 et 20km/h dans les terres et jusqu'à 25 km/h sur le littoral Atlantique.Mer : peu agitée en atlantique à localement agitée avec des creux moyens vers 1m20. Elle est belle à peu agitée en caraïbe avec des creux moyens inférieurs à 1m00.