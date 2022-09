La Martinique repasse en vigilance jaune pour fortes pluies et orages en ce début de nuit

La Martinique repasse en vigilance Jaune ce jeudi 29 septembre 2022 avec la formation d’averses orageuses moins intenses sur la Martinique selon le dernier bulletin de Météo-France publié à 21h 50. L'ile n'est plus en vigilance orange ce soir.

Jean-Claude Samyde •

La masse d'air reste humide mais est temporairement moins instable rendant les conditions un peu plus clémentes et moins orageuses.

En ce début de nuit les averses se raréfient et le risque orageux devient plus faible. Cette accalmie devrait perdurer jusqu'au vendredi matin 30 septembre si quelques bonnes mais plus courtes averses sont encore possibles.

Les averses des dernières heures ont surtout arrosé le secteur du Gros Morne à Case-Pilote et celui du Robert au Vauclin.

Sur les 6 dernières heures, on a relevé les cumuls suivants :

- 76 mm au Gros-Morne

- 42 mm à la station de François-Simon

- 39 mm au Vauclin

- 33 mm au Morne-Rouge

- 35 mm à François-Chopot

Vendredi 30 septembre

Dès la fin de matinée, l'activité pluvieuse devient à nouveau plus marquée avec des averses localement de forte intensité et orageuses. Certaines pourraient encore engendrer des cumuls de pluie de l'ordre 50 à 80 mm en 1 à 3 heures avec un risque plus important sur le nord et l'est de l'île.

La fin de cet épisode est prévu dans la nuit de vendredi 30 septembre au samedi 1er octobre.