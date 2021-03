La mutation d’un syndicaliste de la prison de Ducos en Martinique fait désordre

L’administration pénitentiaire a décidé de muter un élu syndical de la prison de Ducos, pour "faute professionnelle et non-respect du code de déontologie" précise l’UFAP-UNSa justice, qui parle de "guillotine disciplinaire", dans une publication datée du 5 mars 2021.

Qu’on l’apprécie ou pas, c’est l’homme, un homme engagé dans le combat syndical et la défense des intérêts individuels et collectifs des personnels pénitentiaires, qui s’est vu infligé la pire des punitions qu’il soit et peu importe sa situation personnelle, sa vie et ses obligations familiales aux yeux de nos dirigeants !

(l’UFAP-UNSa justice)