La pianiste martiniquaise Annick Ozier-Lafontaine revient avec un nouvel album et un concert à Fort-de-France

Jeudi 29 février 2024, Annick Ozier-Lafontaine sera sur la scène du théâtre Aimé Césaire à Fort-de-France à 20h, pour un nouveau concert. Ce récital accompagne la sortie du nouveau disque "Adonaï" de la musicienne, partagée désormais entre la Suisse et la France.

Décidément, Annick n’a pas fini de surprendre le public car elle a toujours une actualité. Cette fois-ci, elle revient sur la scène du Théâtre municipal Aimé Césaire à Fort-de-France. Le récital est programmé jeudi 29 février 2024 à 20h, inspiré de son tout dernier album baptisé "Adonaï".

"Adonaï"est un album où chaque note est dédiée au chef d’orchestre de mon âme : Dieu ! Annick Ozier-Lafontaine

C’est le 13e disque de cette fée du piano. Les amateurs de musique instrumentale apprécieront aussi aux côtés d’Annick, le violoncelle de Lara Slabiak et le violon de Thomas Raso.

"Je vis tout simplement"

Cet album est ma manière à moi de dire merci à la vie et surtout à Dieu. Chaque titre décrit mes mercis… Merci pour les arbres, pour le soleil, la lune, les étoiles, les fleurs, l’océan, les rivières, les oiseaux, les arcs-en-ciel… Merci de m’avoir fait naître avec le don de créer de la musique ; merci parce que je respire, je marche, je vois, je vis tout simplement. Merci pour m’avoir fait naître dans une magnifique île, merci parce que je mange à ma faim, merci car je n’ai pas froid, alors que d’autres n’ont pas cette chance. La musicienne Annick Ozier-Lafontaine

Illustration de la pochette du nouvel album d'Annick Ozier-Lafontaine (Février 2024) • ©Sud Photo

Il faut croire que ce chiffre 13 est un véritable porte-bonheur pour la pianiste, puisqu’elle vient de signer un contrat avec un groupe Suisse, lequel détient l’Orient Express à Genève, où elle vit 10 jours par mois.

J’y étais le 14 février dernier pour l’inauguration du train et pour d’autres concerts au BFM de Genève pour l’ONU. Annick Ozier-Lafontaine

Annick Ozier-Lafontaine, en prestation à bord du train Orient Express de Suisse. • ©DR

Jamais en panne d'inspiration

Voilà pourquoi l’artiste dit merci à la vie et à ses fans de Martinique et de la Suisse. L’inspiration est omniprésente, le public est fidèle et son horizon semble serein. Merci Annick !