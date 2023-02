La plateforme numérique E4F Érasmus pour les femmes cheffes d'entreprises lancée depuis la Martinique

Deux experts italiens Giulia Costantino et Lorenzo Costantino ont participé au Robert en Martinique à la réunion de lancement de la plateforme E4F, vendredi 3 février 2023. Désormais, les femmes cheffes d’entreprise de l'Outremer et celles porteuses de projets, ont à leur disposition une plateforme numérique, facilitant l'entreprenariat féminin à l'international.

Daniel BÉTIS - Jean-Claude SAMYDE •

Ce projet innovant, piloté par le CCEM (collectif coopération export Martinique) en partenariat avec OPEN IT, et un consortium européen d’experts, a été présenté vendredi 3 février 2023 dans les locaux de la mission locale nord au Robert, devant un parterre de personnalités, des jeunes et des chefs d’entreprise.

Une plateforme dédiée aux femmes

Financée par le programme européen Erasmus+, la plateforme E4F a pour objectif de soutenir et de dynamiser le potentiel des PME des TPE et des micro entreprises féminines afin d’exploiter les marchés d’exportations extracommunautaires.

Il s’agit de renforcer à l'ère du numérique la capacité, les aptitudes et les compétences des entreprises féminines exportant vers des marchés extra communautaires. Dans les objectifs figurent également la conception d'une cartographie des défis et des opportunités de compétitivité dans plusieurs secteurs.

Réunion de lancement de la plateforme E4F (vendredi 3 février 2023) à la Milnord au Robert. • ©Milnord

Les principales tendances mondiales mettent en évidence des circonstances favorables réelles et concrètes qui renforcent considérablement l'autonomisation de l'entrepreneuriat féminin.

Les femmes représentent 52 % de la population européenne totale, mais seulement 34,4 % des travailleurs indépendants de l'Union européenne (UE) et 30 % des entrepreneurs en phase de démarrage. Compte tenu de leur créativité, de leurs capacités entrepreneuriales et de leurs talents, elles constituent une ressource sous-exploitée qui pourrait devenir le nouveau moteur de la prochaine génération d'Européens. Enquête plateforme WEgate ("A Survey of Women Entrepreneurs in Europe", 2020)

La Martinique est la base de lancement du projet

Le CCEM (Collectif Coopération Export Martinique) présidé par Viviane Chiffrin a remporté l'appel à projet pour la réalisation d'un ensemble de contenus et d'une plateforme réservée aux femmes cheffes d'entreprise. La cible est clairement identifiée, donner de nouvelles opportunités de compétitivité aux femmes entrepreneurs.

Viviane Chiffrin présidente du CCEM • ©Milnord

L’objectif principal du projet innovant E4F est de rendre plus autonomes les femmes entrepreneurs ou celles porteuses de projets. Pour nous, au CCEM, avec cet outil pratique, Il s’agit de reconnaître leurs potentiels, les possibilités d'augmenter leur productivité, d'élargir les marchés géographiques et de stimuler leur compétitivité mondiale au sein de l'UE Viviane Chiffrin - Présidente du CCEM

Le consortium E4F a soutenu l'équipe Martiniquaise lors des différentes étapes de construction du projet jusqu'à la réunion de lancement de la plateforme. C'est un projet cofinancé par le programme Erasmus Plus de la Commission européenne, qui réunit 7 partenaires de 5 pays différents (France, Italie, Slovénie, Belgique, Espagne).

En haut à gauche l'assistance, à droite, le député européen Max Orville en visioconférence - en bas à gauche Emmanuel Marie-Luce et Jean Michel Loutoby et à droite Marie-Claude Valide. • ©Milnord

La Plateforme E4F suscite l'engouement

La réunion de lancement, vendredi 3 février 2023, s'est déroulée à la Mission locale Nord de la Martinique (Milnord), en présence de deux experts italiens : Giulia Costantino (Directrice Italian Development Partners) et Lorenzo Costantino, (Directeur de l'Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires à Bruxelles). ils ont fait le déplacement pour témoigner de l’utilisation des fonds européens dans ce projet.

Au cours de cette réunion Ils ont à l'image de la réalisation de la plateforme numérique, proposé d’accompagner les porteurs de projets à accéder aux fonds ERASMUS+. Le relais sera assurée localement par les deux entités le CCEM et Open'It.

Cette plateforme créée pour faciliter l’entreprenariat au féminin a été fortement appréciée par les jeunes et les socio-professionnels : Jean Michel Loutoby, Directeur de la Milnord, Marie Claude Valide, CFA Ciom d'outremer, Patrick Noléo d'Open It, Caren Joseph pour Carribean, Emmanuel Marie-Luce,chef d'entreprise, Eddy Louis Alexandre, adjoint au Maire de Saint-Esprit, l'économiste Jean CrusolJean-Marc Edouard (conseil en entreprise)...

Le député européen Max Orville, qui soutient cette démarche est intervenu en visioconférence.

En haut à gauche : Patrick Noléo et Denis Antoine Herault, à droite : Jean Crusol - en bas à gauche Guila Costantino, à droite Caren Joseph • ©Milnord

Un débat a porté sur le panel de financements mis en place par Erasmus

La plateforme E4F a été lancée et se remplira progressivement de contenus dans 5 langues (Anglais, Français, Italien, Espagnol et Slovène). On y trouvera aussi des programmes et des outils innovants de formation qui s'adressent aux femmes cheffes d'entreprise.