La préfecture de Martinique desserre l’étau du couvre-feu à partir de ce lundi 8 novembre

Le couvre-feu en vigueur depuis août au plus fort de la 4e vague de la pandémie en Martinique, est repoussé à 20h à compter de ce lundi 8 novembre 2021. Pour les activités sportives, culturelles, de loisirs et la restauration, ce sera jusqu’à 22h, avec une attestation de déplacement dérogatoire.

Guy Etienne •

C’est dans un communiqué daté du 5 novembre 2021, que la préfecture du territoire, a annoncé "une évolution des modalités" du couvre-feu instauré en août dernier, de 19h à 5h du matin.

La situation sanitaire en Martinique s'améliore avec des indicateurs épidémiologiques en baisse mais toujours préoccupants. Compte tenu de cette amélioration, le couvre-feu sera repoussé à 20 heures à compter du lundi 8 novembre 2021. (La préfecture)

"Attestation de déplacement dérogatoire" au-delà de 20h

En outre, à cette même date, l’horaire est décalé jusqu’à 22h, pour la pratique sportive en soirée sera étendue aux activités culturelles, de loisirs et à la restauration à cette même date et l’horaire sera décalé "jusqu’à 22h", pour la pratique sportive nocturne, les activités culturelles, de loisirs et la restauration.

Cet "allègement progressif" des mesures de sécurité sanitaire, est soumise en cas de contrôle au-delà de 20h, à la présentation de la nouvelle attestation de déplacement dérogatoire et d'un justificatif (carte de membre d’une salle de sport, ticket de caisse du restaurant… )".

Gestes barrières et vaccination recommandés