La rappeuse Martiniquaise Meryl signe chez Universal Music

La rappeuse martiniquaise, révélée par son tube Béni, a annoncé vendredi 21 octobre 2022, avoir signé chez Universal. Elle a publié des photos et vidéos la montrant dans les locaux du géant de l’édition musicale.

Serge Bilé •

"J’ai jamais cessé de faire avec les miens. Merci". C’est avec ce commentaire publié sur son compte Instagram sous une photo de groupe réalisée dans les locaux d’Universal Music, que la chanteuse martiniquaise s’est réjouie de la bonne nouvelle : son label Maison Caviar a signé avec la célèbre maison de disques.

D’autres photos illustrent également l’évènement ainsi que des vidéos dont une où l’on voit Meryl arriver, avec son petit monde, tout sourire, au siège du leader international de l’édition musicale. Deux mains débouchent une bouteille de champagne. Les bulles pétillent dans les verres. Les rires fusent sur les lèvres.

Celle ou celui qui filme fait un gros plan sur une basket estampillée West Indies, pour rappeler, si besoin est, d’où viennent Meryl et sa team. "J’ai pris mon temps pour les choses et je sais que ça va être efficace en tout cas", explique la chanteuse, la voix noyée par le son d’une de ses chansons qui martèle : "J’ai donné plus d'espoir au quartier que Jésus cette année".

Meryl, rappeuse martiniquaise • ©Believe

L’arrivée de Meryl chez Universal Music est saluée par ses fans qui commençaient à trouver le temps long. "I am happy. An kontan vwèw. J’attendais ton retour avec impatience. Bon retour dans le GAME", applaudit une abonnée visiblement trilingue. "J’espère que tu envoies bientôt. On attend fort", ajoute un autre.

Meryl, 2 avril 2019 • ©CAP/FB/Meryl

Les fans s’étaient inquiétés du silence de Meryl et de son retrait de la vie publique entre septembre 2021 et juin 2022. Les deux ou trois fois où elle était réapparue, ses messages avaient été énigmatiques. Depuis, la jeune femme de 27 ans affirme avoir retrouvé "les sensations". La bonne nouvelle du jour le confirme.