La reconstruction de l’hôpital de Trinité définitivement actée après 22 mois de mobilisation

Le personnel affilié à l’UGTM santé était mobilisé depuis le 29 septembre 2020 pour "exiger le respect des engagements de la Direction du CHUM tant pour les moyens matériels que pour les effectifs, la rénovation et l'humanisation des services et la reconstruction du centre hospitalier de Trinité sur un autre site".

"Projet amorcé" confirme l’administration de l’hôpital public, d’où la satisfaction du syndicat qui vient de mettre fin à son mouvement de grève, via la signature d’un protocole d’accord (le 29 juillet 2022) avec la direction du Centre Hospitalier Universitaire de Martinique.

Le document a été baptisé "Accord Patrick Doré" précise l'UGTM, en hommage à ce syndicaliste de l'organisation décédé le 23 août 2021.

Les dispositions arrêtées prévoient entre autres : - La rénovation et la sécurisation du site et un financement de 19 millions d’euros ; - La reconstruction sur un autre site avec un financement de 70 millions d’euros ; - Le développement d’activités médicales nouvelles (consultations, activités ambulatoires, Dyalise) ; - Le recrutement de 26 praticiens spécialisés ; - La mise en place d’une équipe de direction chargée de conduire les opérations de rénovation et reconstruction ; - Un plan pluriannuel d’investissement d’équipements hôteliers et biomédicaux ; - Le recrutement de personnels de soins, les modalités de remplacement, la formation et de fonctionnement des équipes.