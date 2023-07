La Vigilance Jaune est maintenue en Martinique par Météo France pour "fortes pluies et orages"

Vigilance jaune déclenchée pour fortes pluies et orages.

Il faut s’attendre encore à de nouvelles averses avec des coups de tonnerre parfois jusqu'en milieu de nuit prochaine, à cause d’amas nuageux qui abordent l’île par la façade atlantique annonce Météo France. Lundi 31 juillet 2023, accalmie le matin et pluies l‘après-midi, avant un retour à un temps plus sec en fin de journée d’après les dernières prévisions.

Des amas nuageux abordent notre île par la façade atlantique. Lorsqu'ils transitent sur notre territoire, ils s’intensifient et délivrent des averses localement de forte intensité. Parfois ils évoluent jusqu'à l'orage. Météo France De nouveaux cumuls de pluie dimanche soir Jusqu'en milieu de nuit prochaine, des foyers pluvio-orageux peuvent encore transiter par notre île. De nouveaux cumuls de pluie de 30 à 50 mm en 1 à 3 h sont possibles. En seconde partie de nuit, les averses sont éparses et généralement d'intensité faible à parfois modérée. La météo Lundi, accalmie le matin et pluies l'après-midi Lundi 31 juillet 2023, la matinée s'annonce globalement clémente. "Le soleil pourrait même faire quelques belles percées" d’après la Météo. Puis, "entre la fin de matinée et le début d'après-midi, des nuages menaçants se développent aux abords du relief. Ces derniers délivrent des averses localement de forte intensité. Le tonnerre peut gronder par moments". Des cumuls de pluies de 50 à 80 mm en 3 heures sont possibles. Lundi en fin de journée, retour à un temps plus sec. La météo Au cours de la journée du dimanche 30 juillet : 34 mm de pluie en 1 h, 64 mm en 3 h et 72 mm en 6 h à Fort-de-France (Morne Desaix)

77 mm en 6 h au Lamentin (Aéroport)

44 mm en 3 h à Ducos (Manzo) En outre, une quarantaine d'impacts de foudre ont été enregistrés. Des inondations ont également été observées par endroits. Les autorités recommandent la prudence.

