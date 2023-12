Le Canadien Daniel Langlois et sa compagne seraient morts à cause d'un conflit de voisinage à la Dominique

L'entrepreneur canadien Daniel Langlois et sa compagne Dominique Marchand.

L'enquête concernant la découverte des corps de Daniel Langlois et de sa compagne dans un véhicule incendié à la Dominique a vite progressé. Le propriétaire voisin et son complice, tous deux originaires des États-Unis, ont été inculpés et incarcérés.

Dès le début de l'affaire, la presse locale évoquait déjà que des personnes avaient été placées en détention pour interrogatoire. Il s'agissait d'un couple d'Américains propriétaire de "Bois Cotlette", une propriété située juste à côté du "Coulibri Ridge Eco Resort", le complexe hôtelier écoresponsable de Daniel Langlois et de Dominique Marchand. Ainsi que leur complice, un Américain également. Une autre personne, originaire de la Dominique, aurait également été entendue par la suite, soit quatre suspects. Jonathan Lehrer, ainsi que son complice Robert Snider, ont comparu devant le tribunal de la magistrature de Roseau pour meurtre mercredi 6 décembre 2023. Ils ont été incarcérés à la prison d’État de la Dominique en attente de leur procès prévu en mars 2024. Victoria Lehrer et l'autre personne auraient été libérés. Le chemin de la discorde La mort de Daniel Langlois et de Dominique Marchand serait liée à un conflit de voisinage qui durait depuis plusieurs années avec le couple d'Américains. Jonathan Lehrer et son épouse Victoria refusaient l'accès à une route publique traversant leur propriété. La justice avait tranché en leur défaveur en 2019. Selon la presse locale, le couple Lehrer aurait embauché un tueur à gages pour les éliminer. Ce dernier aurait tendu une embuscade au couple, les aurait tués par balle puis incendié leur véhicule. Les corps calcinés de Daniel Langlois et Dominique Marchand avaient été retrouvés vendredi 1er décembre dans une voiture incendiée à Gallion (Sud de l'île), non loin de leur complexe hôtelier. L'entrepreneur et mécène Daniel Langlois était connu dans le domaine de la 3D. Il avait créé un logiciel vendu à la compagnie Microsoft dans les années 90. Il était installé depuis de nombreuses années à la Dominique propriétaire d'un complexe écoresponsable. Il était très apprécié par la communauté. Le prix du service méritoire lui avait été décerné, début novembre, pour ses actions dans le domaine du développement durable.

