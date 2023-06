Le chorégraphe D’Jesy Alamelu, figure parmi les personnalités distinguées par le ministre des Outre-mer

Pendant son rapide séjour en Martinique, le ministre délégué chargé des Outre-mer, a eu le temps de remettre quelques distinctions à plusieurs personnalités dont le chorégraphe martiniquais D’Jesy Alamelu, mardi soir à Fort-de-France.

Joseph Nodin •

Quelques minutes après son arrivée mardi soir (27 juin) en Martinique, Jean-François Carenco, ministre délégué chargé des Outre-mer, reçoit à la résidence préfectorale à Fort-de-France, des femmes et des hommes identifiés pour leurs fortes implications dans leur domaine.

Le ministre distingue entre autres, Georges Salaün, actuel directeur de cabinet du préfet de Martinique. Au nom du Président de la République, il est fait chevalier de l'ordre national du mérite.

Puis vient le tour de personnalités de la culture dont le chorégraphe Albert surnommé (D’Jesy) Alamelu, directeur artistique du ballet Pom’ Kanel. "Je souhaite saluer ce que vous faites. Vous puisez au fond de vous-même pour aller enchanter le monde", lui déclare le ministre.

D’Jesy Alamelu reçoit la médaille de bronze de "l'engagement ultramarin".

D'Jesy Alamélu et sa soeur, sont à la base de la création de Pom'Kanel. • ©Collection privée

Le chorégraphe qui a connu des moments difficiles après la pandémie de Covid-19 et deux agressions en 2022, est rayonnant ce soir-là."Je dédie cette médaille à ma famille et surtout à la troupe de danse Pom'Kanel"...C'est grâce à la troupe que j'ai cette belle distinction à travers le patrimoine, la tradition et la culture".

Quelques membres du Ballet Pom'Kanel. • ©Mandy

Il faut dire que la collection de la troupe est bien garnie, avec près d’une centaine de récompenses après quatre décennies, "pour la qualité, l’originalité et la rigueur de notre travail" ajoute fièrement le chorégraphe D’Jesy.

Au rayon de ses meilleurs souvenirs, les prestations internationales : Japon, Croatie, Russie, Gabon, Canada, Louisiane, New-York et aussi Monaco, la Corse, la Sicile en Italie, la Belgique, la Caraïbe, la France bien sûr...

Une dizaine de distinctions

Parmi les autres personnalités qui reçoivent aussi la médaille de bronze de "l'engagement ultramarin" :

Sabine Andrivon Milton, historienne

Mélody Moutamalle, chercheur en histoire

Isabelle Florenty, directrice de la maison du bèlè

Nathalie Assier de Pompignan, scientifique

Philippe Villard, délégué de la fondation du patrimoine en Martinique

Yannis Rosamond, fondateur de l’association Les Luminas

Fabrice Di Falco, chanteur lyrique

Christophe Dédé, cadre de yoles rondes

Patrick Baucelin, réalisateur

Joseph Arvigne, charpentier de marine en mini-yoles.

Personnalités distinguées à la résidence préfectorale (27 juin 2023). • ©Collection privée

Créée par Décret n°2022-148 du 8 février 2022, la médaille d’honneur de l’engagement ultramarin est destinée à récompenser et mettre à l’honneur toute personne ayant éminemment servi la cause ultramarine. Les nominations sont établies chaque année, au 1er janvier et au 1er juillet, par arrêté du ministre des Outre-mer.

Cette décoration française comporte 3 échelons : bronze, argent, or.

(source : dragoparis.fr)