Le coiffeur solidaire martiniquais Michel Solmont est décédé

À chaque rentrée scolaire, cet agent de la Collectivité Territoriale de Martinique enfilait sa blouse de coiffeur bénévole pour des coupes gratuites en faveur des familles en difficulté. Les obsèques de Michel Solmont décédé dans l’Hexagone le 26 octobre dernier, auront lieu ce jeudi 7 novembre 2024 au Saint-Esprit. "Cet homme au grand cœur et généreux" avait 65 ans.

On le surnommait "le coiffeur solidaire", car durant une dizaine d’années, cet agent de la CTM (Collectivité Territoriale de Martinique) a mis son temps et son talent de coiffeur bénévole, au service des familles les plus modestes au moment de la rentrée scolaire.

En 2014, il regrettait la réaction des professionnels, qui, au départ, ont vu cette opération d’un mauvais œil.

J’en ai vu des vertes et des pas murent. Aujourd’hui, la tempête s’est calmée et tant mieux pour ces familles qui bénéficient de ces coups de tondeuse à chaque rentrée scolaire. Michel Solmont (au micro de Delphine Bez en 2014)

"Un homme généreux"...

Pour coiffer un maximum d’enfants, Michel Solmont avait pris l’habitude de se déplacer à ses frais d'une commune à l'autre de l’île, dans des lieux publics ou dans des espaces mis à sa disposition par les municipalités. Les parents appréciaient ce service gratuit, de la part d’un foyalais issu d’une fratrie de 8 enfants.

Le bénévole Michel Solmont, sur la plage du Diamant (31 août 2016) • ©Martinique 1ère

"C’est très généreux de sa part" commentait en 2014 l’une des nombreuses mamans qui profitaient de l’occasion pour soulager leur bourse. Mais la générosité de Michel Solmont allait bien au-delà des coupes gratuites, puisque cet "homme au grand cœur" comme le confient des proches, était aussi investie dans le monde associatif et solidaire.

En octobre dernier, Évelyne Antonio, la présidente de l’association Le Roseau à Ducos, avait d’ailleurs organisé une fête en l’honneur de Michel au Morne-Vert, "pour son engagement en faveur des personnes démunies".

..."au grand cœur"

Hormis les coupes gratuites en période de rentrée scolaire, il recevait des dons qu’il stockait pour en faire des colis solidaires. C’est ainsi qu’il a pu nous aider à accompagner certaines familles dans le besoin à Ducos (…). Michel a aussi eu l’idée de mettre en avant les mères adoptives à qui on ne pense pas souvent, et celles qui élèvent des enfants en situation de handicap pour leur courage. Je retiens que c’était un homme au grand cœur, généreux et gentil. C’est pour toutes ces raisons qu’on a voulu le mettre à l’honneur de son vivant au mois d’octobre dernier, pour le travail formidable qu’il faisait. Témoignage d'Évelyne Antonio

Hommage rendu au coiffeur solidaire, Michel Solmont (au centre de l'image) par l'association Le Roseau, en présence de la maire de Ducos (au micro), Aurélie Nella (en octobre 2024). • ©Association Le Roseau / DR

Il y a quelques mois, Michel Solmont s’est retrouvé dans un fauteuil roulant à cause de problèmes de santé, mais il est resté "actif" d’après son entourage.

Décédé dans l’hexagone le 26 octobre dernier, il a fêté ses 65 ans le 2 avril. Les obsèques auront lieu ce jeudi 7 novembre 2024 à la salle omniculte Léon Coique du Saint-Esprit, à 15 heures.