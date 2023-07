Le dernier congrès des élus de Martinique boudé par plusieurs opposants de Serge Letchimy

L’hémicycle de l’hôtel de l’Assemblée, avenue des Caraïbes à Fort-de-France, n’a pas fait salle comble vendredi 28 juillet 2023, à l'occasion du dernier congrès avant la trêve des grandes vacances. C’était le 4e rendez-vous entre élus locaux, maires, parlementaires et membres de la CTM, depuis l’élection de Serge Letchimy à la tête du conseil exécutif de la Collectivité majeure.

Au menu de l’ordre du jour, les conclusions du Comité Interministériel des Outre-mer (le CIOM) et un débat préliminaire à une réforme de la Constitution pour la Martinique. Le PCE n’a pu que constater les défections, alors qu’il espérait un débat nourri, notamment sur la perspective d’une évolution institutionnelle, ce qui pourtant semblait faire consensus lors des précédentes plénières.

Le cadre des institutions qui sont les nôtres est aujourd’hui un frein à notre développement. Il ne s’agit pas d’un besoin de pouvoirs toujours plus grands. Ce dont il est question, c’est d’efficacité opérationnelle, voire même d’efficacité institutionnelle, pour mieux répondre aux besoins du quotidien des Martiniquais.e.s.

La conseillère territoriale de la majorité à l’Assemblée, Sandra Casanova, par ailleurs présidente de la "commission stratégie logistique du territoire, de la politique, de la recherche et de l’innovation à la CTM", a renchéri parmi d’autres réactions de ses collègues : "Le progrès dépend de personnes déraisonnables. Nous sommes dans une belle dynamique et les planètes sont alignées. Soyons déraisonnables ensemble".

Sandra Casanova, présidente de la "commission stratégie logistique du territoire, de la politique, de la recherche et de l’innovation à la Collectivité Territoriale de Martinique.

Certains absents se sont justifiés sur les réseaux sociaux. C’est le cas de Daniel Marie-Sainte, porte-parole des indépendantistes du "Gran Sanblé Pou Matinik" (GSPM) à l’Assemblée. Seul Louis Boutrin issu de ce groupe, a siégé.

Francis Carole du même parti, va plus loin sur sa page Facebook. "C’est le CIOM qui décide" écrit-il.

À ce à ce jour, les instances cette instance martiniquaise, d'où devait émerger une vision pays, n'a pris aucune décision et n'a voté aucune résolution. C'est le CIOM qui décide et le couple CTMien qui applaudit, "satisfait" et "tranquille". Un peu l'histoire des "meilleurs spécialistes des affaires martiniquaises"...