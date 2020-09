Le Lamentin organise la 4e édition du forum des associations sportives

Le Palais des Sports du Lamentin reçoit la 4e édition du forum des associations sportives, samedi 12 septembre 2020 de 8h30 à 15h. L'occasion pour petits et grands de découvir tout le catalogue des activités proposées dans la commune.

Ronny Regard •

Tennis, basket, handball, natation, cyclisme... la quatrième édition du forum des associations sportives est organisée ce samedi 12 septembre 2020, de 8h30 à 15h, au Palais des Sports du Lamentin.C'est le moment de découverte et de pratique. Les enfants et adolescents peuvent s'initier à la pratique d'un sport connu ou inconnu.L'entrée étant gratuite, les parents voulant inscrire leurs enfants doivent se munir d'une photo, d'un certificat médical et d'une attestation d'assurance extrascolaire en plusieurs exemplaires.Compte tenu de la crise sanitaire liée au coronavirus, le ministère des sports recommande de maintenir une distance de sécurité, de se laver les mains fréquemment et de porter obligatoirement le masque.Le ministère des sports précise que la reprise d'une activité sportive doit être progressive afin de réhabituer le corps à l'effort et de limiter le risque d'accident.