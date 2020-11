Le Lorrain durement impacté par les intempéries

Le Lorrain a subi de plein fouet les intempéries survenues dans la nuit du vendredi au samedi 7 novembre 2020. Toutes les équipes des services techniques municipaux sont sur le pont pour dégager les voies de circulation de la commune aujourd'hui (dimanche 8 novembre 2020).

Brigitte Brault •

J'en suis à mon 3e mandat et je n'ai jamais vu autant de dégâts créés par des intempéries sur notre commune. Lorsque nous avons fait l'état des lieux, nous ne savions plus où donner de la tête tellement il y a de quartiers impactés par ces pluies torrentielles. René Michel-Etienne. 1 er adjoint au maire du Lorrain.

Amas de terre devant la maison de la famille Buteau. • ©Mairie du Lorrain

La maison d'une famille Hilderal obstruée par la boue. • ©Mairie du Lorrain

Le chemin Pelliere est très endommagé. • ©Mairie du Lorrain

Éboulement spectaculaire chemin morne Dégras. • ©Mairie du Lorrain

Les dégâts sur le chemin Zelie. • ©Mairie du Lorrain

Glissement de terrain sur la propriété de la famille Bitier (chemin Zelie). • ©Mairie du Lorrain

Les services techniques de la mairie du Lorrain et des prestataires extérieurs travaillent d'arrache-pied depuis hier (samedi 7 novembre 2020) pour remettre en état les routes et les chemins de la commune durement impactés par les intempéries survenues dans la nuit du 7 novembre 2020. De mémoire d'élu municipal, le Lorrain n'avait pas connu de tels dégâts depuis très longtemps.De quartiers en quartiers, la boue envahit les chemins, se tasse contre les murs des maisons et bloque la circulation. Mais fort heureusement, aucun habitant n'a été blessé ou déplacé.Tout doit être remis en état dans la journée ou demain (9 novembre 2020), au plus tard pour que la commune retrouve son visage. Tous les habitants ont donc pu rester dans leur maison et se remettent peu à peu de leur frayeur tout en constatant les dégâts.♦Le chemin Morne Dégras est obstrué par les glissements de terrain.♦La route d'accès à Fonds Gens Libres est barrée le temps de la remettre en état.♦Le chemin Zélie est également interdit à la circulation. Deux tiers de la route est suspendu dans le vide !Enfin, suite à deux éboulements à l'entrée du Lorrain, les services techniques de la CTM (Collectivité territoriale de Martinique) déblaient la terre pour remettre en état la route d'accès au bourg.