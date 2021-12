Le Martiniquais Alain Ransay, nommé évêque de Cayenne

Vendredi 10 décembre 2021, le Pape a nommé le Père Alain Ransay, (60 ans), prêtre de l’Archidiocèse de Saint-Pierre et Fort-de-France, évêque du diocèse de Cayenne (Guyane Française).

Martinique la 1ère •

Le révérend Père Alain Ransay est né à Trinité en Martinique le 11 novembre 1961.

Après avoir obtenu sa licence scientifique, il a complété son diplôme d’études universitaires générales (DEUG) en mathématiques à l’Université des Antilles et la Guyane, en Martinique.

En 1984, il est diplômé en mathématiques de l’Université Paul Sabatier de Toulouse, France. Entre 1984 et 1986, il a enseigné les mathématiques au lycée de Trinité et au collège du Vert-Pré.

Entre 1986 et 1988, il a fréquenté le Séminaire d’Avignon, France. De 1988 à 1992, il est étudiant au Séminaire universitaire et à l’Université catholique de Lyon, où il termine en 1992 avec une licence canonique en théologie. Il a été ordonné prêtre pour l’Archidiocèse de Saint­ Pierre et Fort-de-France le 27 décembre 1992 à Sainte-Marie par Mgr Maurice Marie-Sainte.

Il parle couramment français, créole, anglais, espagnol. Il est auteur de la publication : S’épanouir malgré les blessures : La vie humaine en dix étapes, Saint Paul, 2018. (source église catholique).

Depuis 2020 Alain Ransay était Secrétaire du Conseil presbytéral archidiocésain de l'église catholique.