Le Martiniquais Hervé Thamar distingué parmi les meilleurs Chefs cuisiniers du monde entier

Chef du Mercure Hôtel de Cayenne, le Martiniquais Hervé Thamar a remporté la médaille d'argent du Best of gastronomie 2023. Une récompense internationale pour celui qui a fait ses classes au sein des plus grandes maisons parisiennes, travaillé les saveurs créoles dans des restaurants martiniquais avant de partir s'inspirer de la richesse culinaire guyanaise.

Jeanne Casez •

Lorsqu'il était adolescent, deux évènements ont conforté Hervé Thamar sur la piste de la haute cuisine. Le premier lorsqu'il regarde, impressionné, son oncle Chef cuisinier flamber une omelette norvégienne. Le second quand le Chef du restaurant dans lequel il réalise son premier stage sort saluer les clients à la fin du service. Le "show culinaire" - d'après son expression - ainsi que le rapport à la clientèle sont deux motivations qui ne quittent jamais la carrière du chef martiniquais, jusqu'à le pousser, très récemment, sur le podium international de la cuisine. Le 10 juin, Hervé Thamar a reçu la médaille d'argent du Best of Gastronomie 2023, un concours qui oppose des dizaines de Chefs basés dans 170 pays du monde. Un créole parmi les meilleurs cuisiniers du monde "C'est un titre qui m'honore énormément. Je suis aux anges et j'ai eu du mal à y croire jusqu'à l'arrivée postale de la médaille", se réjouit le natif de Fort-de-France, déjà récompensé en 2019 par l’Académie de l’art culinaire du monde créole. Le Best of Gastronomie repère des Chefs cuisiniers dans le monde entier. Pour participer au concours, il leur est demandé de présenter une dizaine de plats et de défendre devant un jury celui qu'ils estiment être le plus représentatif de leur travail et de leur personnalité. Hervé Thamar a mis en avant son levé de vivaneau en portefeuille, lentilles pays et sauce maracuja. Un savant mélange de produits créoles qui a visiblement conquis le jury. L'inspiration guyanaise Après avoir gravi les échelons dans la restauration de luxe parisienne et ouvert plusieurs restaurants en Martinique, Hervé Thamar dirige aujourd'hui les cuisines du Mercure Cayenne Royal Amazonia Hôtel. La Guyane multiculturelle et ses influences haïtiennes, javanaises, chinoises, brésiliennes ou encore surinamiennes... sont une formidable source d'inspiration pour le Martiniquais. Encore aujourd'hui, il affirme découvrir de nouvelles saveurs et élargir son champ des possibles. Tout en gardant en tête la nécessité de "transmettre aux nouvelles générations".

