Le Nord de Martinique dispose d’une nouvelle caserne de pompiers à Case-Pilote

Les sapeurs-pompiers de la ville de Case-Pilote ont intégré leur nouvelle caserne, un bâtiment de 667 m2 érigé sur un terrain de 2 926 m2, "cédé en pleine propriété au STIS [Service Territorial d’Incendie et de Secours]" par la municipalité.

Ce nouvel espace est un soulagement pour les 52 agents qui étaient à l’étroit dans un local vétuste sur l’avenue principale du bourg (près du stade). L’effectif est composé de 11 professionnels, 41 volontaires et d’un jeune en Parcours Emploi Compétence (PEC).

Ce nouveau centre de secours s'inscrit dans le cadre du "plan séisme", lequel prévoit "la reconstruction et le renforcement parasismique de nombreuses infrastructures martiniquaises", dont 14 Centres d’Incendie et de Secours.

Il s'agit d'une nouvelle étape importante dans notre engagement à renforcer la sécurité des martiniquais et à réduire la vulnérabilité de notre pays face aux risques. C’est la raison pour laquelle notre majorité et moi-même avons mis en œuvre ce Plan Séisme, sous ma mandature à la présidence du Conseil Régional, entre 2010 et 2015. En dépit de l’inertie politique de nos successeurs, ce Plan Séisme porte aujourd’hui ses fruits.

C’est un investissement financier conséquent de la Collectivité Territoriale, mais nécessaire. En dotant nos services de secours de moyens modernes et performants, nous renforçons notre capacité à répondre aux urgences et contribuons à bâtir une Martinique plus sûre pour les générations futures.

Durant la cérémonie (à la Zac Plateforme de Choiseul), une soixantaine de pompiers ont reçu une médaille d’or après 30 ans passés à lutter contre des sinistres. En 2023, ce CIS a réalisé 1 375 interventions, 972 auprès des particuliers, à Case-Pilote, mais aussi à Fort-de-France, à Schoelcher et dans d’autres communes plus éloignées.

Ces hommes du feu qui sont sur le pont 24h/24, ont également réceptionné de nouveaux véhicules à l’occasion de ce déménagement.

[Ici], les manœuvres sont plus faciles, on est plus efficace, on est plus au calme et on peut mieux se reposer avant de partir en intervention.