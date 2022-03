Le préfet annonce la fin du couvre-feu et la suspension du pass sanitaire en raison de l'amélioration de la situation sanitaire en Martinique

Depuis deux semaines, l'épidémie de covid-19 diminue en Martinique. C'est fort de ce constat que le préfet décide de lever le couvre-feu dès le 1er avril. La mesure est en vigueur depuis le 13 juillet 2021. La levée de l'état d'urgence est effective au 31 mars 2022.

Le préfet de Martinique constate une nette amélioration de la situation sanitaire à la Martinique. Les derniers chiffres en attestent.

Conformément à ses engagements et après les consultations habituelles en particulier avec les représentants du monde économique et politique, il annonce la levée du couvre-feu en Martinique dès la fin de cette semaine (vendredi 1er avril 2022).

À compter du 09 avril, les règles d’accueil du public évoluent dans les ERP (établissements recevant du public)

Le port du masque sera fortement recommandé dans tous les lieux clos et les lieux de concentration de personnes, et non plus obligatoire. Il restera toutefois obligatoire dans les transports en commun, dans les établissements de santé et pour les cas-contacts.

Le passe sanitaire sera suspendu. Il ne sera plus demandé dans les ERP (restaurants, salles de sports, cinéma…) sauf pour les établissements de santé et établissements médico-sociaux (hors urgence).

Concernant les activités commerciales :

➢ Suppression de la jauge de 8m² par personne dans les magasins ;

➢ Suppression de la place assise obligatoire pour la restauration et les spectacles

➢ Suppression de l’interdiction de consommation de boissons ou d’alimentation dans les galeries commerçantes ;

➢ Réouverture des discothèques.

Concernant les activités de plaisance et sports nautiques :

➢ Suppression de la jauge de 6 personnes maximum par bateau ;

➢ Suppression de l’interdiction de mise à couple des bateaux.

L’obligation vaccinale reste en vigueur pour les personnels concernés (santé, médicosociaux, sapeurs-pompiers, militaires...). A la mi-mars, les personnels concernés étaient en conformité à hauteur de 87 % selon l'ARS(Agence Régionale de Santé) et ce taux continue de progresser.

Dans les établissements scolaires, le protocole de niveau 2 (cours en présentiel avec port du masque) est maintenu jusqu’aux vacances scolaires de Pâques.

8 mois de couvre-feu en Martinique

À cause d'une très forte augmentation des contaminations et des décès à l'hôpital, le 12 juillet 2021, le Président de la République Emmanuel Macron, annonce l’instauration de l'état d'urgence sanitaire et dès le lendemain (13 juillet 2021), le préfet confirme un couvre-feu de 21h à 5h.

Après 6 semaines de confinement strict, le préfet de Martinique assouplit les règles de circulation et de couvre-feu, à la mi-septembre. Les restaurants peuvent rouvrir leurs portes à partir du 22 septembre 2021 avec obligation de présentation du pass sanitaire.

Le 8 novembre 2021, le couvre-feu en vigueur depuis août, est repoussé à 20h. Pour les activités sportives, culturelles, de loisirs et la restauration, ce sera jusqu’à 22h, avec une attestation de déplacement dérogatoire.

Fin novembre 2021, mouvements sociaux, violences et barrages paralysent la Martinique et poussent le préfet à avancer le couvre-feu à 19 heures. Le 8 décembre 2021, il est repoussé à 20 heures (à l'exception de la nuit du réveillon de noël).

Le 18 février 2022, le couvre-feu est décalé à 22 heures.

Des passants à la rue piétonne de Fort-de-France (Image d'illustration). • ©Martinique la 1ère

Cette bonne nouvelle ne doit pas faire oublier que la circulation du virus est toujours active en Martinique. Le respect des gestes barrières est indispensable pour éviter un nouveau rebond.