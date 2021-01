Le premier bébé de l'année 2021 est né à la MFME 

C'est donc à la Maison de la Femme, de la Mère et de l'Enfant qu'est né le premier bébé de l'année 2021 peu après une heure du matin. Quatre autres bébés sont nés dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2021.

Xavier Chevalier •

À 1h07 dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2021, le premier bébé de l'année a vu le jour à la Maison de la Femme, de la Mère et de l'Enfant (MFME). La mère et son enfant se portent bien. Les parents n'ont pas souhaité en dire plus.

Une deuxième naissance a eu lieu vers 5 heures.

La nuit a été aussi intense à la clinique Saint-Paul. Deux enfants ont poussé leurs premiers cris en peu de temps. Une fille est née à 2h20, avant une deuxième 20 minutes plus tard.

Une des membres de l'équipe de garde précise que "tout s'est bien passé même si c'était sportif". "Les enfants et les mères se portent bien" précise-t-elle. Elle conclut en précisant que "les accouchements se sont parfaitement déroulés, sans complication".

À la maternité de Trinité, il y a eu une naissance "express" d'après le personnel. Une petite fille est née à 4 heures 35, elle pèse 2,5kg, sa mère a accouché en sortant de sa voiture tellement rapidement qu'elle n'a pas eu le temps d'arriver dans la salle d'accouchement.

Cinq naissances durant la première nuit de l'année, cela est de bon augure alors que la population martiniquaise vieillissante est en baisse.