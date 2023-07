Le retour au pays, le choix de familles en cours d'installation en Martinique

Reportage Caroline Antic-Martin et François Marlin

Reportage Caroline Antic-Martin et François Marlin

Certaines familles fon le choix de revenir vivre en Martinique après des années d'exode. Depuis 5 ans, l'association Alé-Viré les accompagne psychologiquement et matériellement. Rencontre avec Céline, Aurélie et Thomas, signée Caroline Antic-Martin et François Marlin.

Peggy Pinel-Fereol

Revenir sur son île, une décision mûrement réfléchie pour Céline qui est partie il y a 20 ans pour poursuivre des études en région parisienne. Cela n'a pas été une décision facile, mais elle était évidente. Je suis Martiniquaise, originaire de Fort-de-France donc c'était une évidence pour moi.Cela n'a pas été tout de suite comme un déclic, mais je pense que c'est un projet qu'il faut mettre en place pour revenir tranquillement. Céline Joséphine Aurélie n'a jamais vécu en Martinique, mais ses racines sont bien sur l'île. Après la crise Covid et le décès de sa mère, elle n'a eu aucun mal à convaincre Thomas, son mari, de quitter Angers pour Fort-de-France. Nous pensions que cela était mieux pour notre fils de grandir avec ses cousins comme moi je l'avais vécu. J'avais aussi besoin de cette attache, de retrouver ma famille, mes racines martiniquaises. Aurélie Coffie-Bernard La famille est installée depuis son arrivée dans l'appartement entièrement équipé de l'association Alé-Viré. En cinq ans, l'association a accompagné plus de 400 familles. Une rencontre avec des bénéficiaires est prévue ce samedi 8 juillet 2023. Ils partageront leur expérience, bonne ou mauvaise, du retour au pays natal.

