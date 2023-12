Le spécialiste de voile, Jean Trudo, distingué pour son engagement

Jean Trudo décoré de la médaille d'or de la jeunesse et des sports et de l'engagement associatif

La médaille d'or de la jeunesse et des sports et de l'engagement associatif a été remise à Jean Trudo par le préfet de la Martinique Jean-Christophe Bouvier. Une nouvelle distinction qui met en avant son implication durant des années au service du sport et du milieu associatif. La cérémonie s'est déroulée à la résidence préfectorale le 15 décembre.

La nouvelle a failli passer inaperçue, en toute discrétion comme l'est souvent Jean Trudo. L'homme cultive la modestie, mais son investissement dans le monde associatif sportif ne date pas d'aujourd'hui. On le connaît principalement par rapport à sa passion pour la voile, mais en fait, tout comme l'horizon, les intérêts de Jean Trudo ne sont pas limités. La voile, une passion Celui qui est né en 1947 à Marie Galante, à la rue de la Marine ne pouvait que répondre à l'appel de la mer. Dès l'âge de 10 ans, il pratique la voile qu'il ne quittera jamais. Des récompenses, il en accumule en tant qu'équipier à bord d'un voilier de type "Requin" avec, notamment un autre passionné de voile, Guy Chalono, avec le lequel il a régaté durant 20 ans. Ils écument les mers de la Caraïbe, ce qui donne à Jean la légitimité de s'impliquer dans le milieu associatif de la voile caribéenne. Il est vice-président de la Caribbean Sailing Association, une association qui régit la voile des Bahamas au Vénézuéla. Le fait de parler, le français, l'anglais et l'espagnol et de pratiquer la voile, j'étais le candidat idéal de la CSA pour faire la liaison entre les différentes associations de voile de la Caraïbe Jean Trudo En 1985, il crée le premier équipage féminin de la Martinique. De nos jours, Le vieux loup de mer régate moins, mais il est toujours sur le pont. Jean Trudo est Vice président Yacht club de Martinique, membre de l'association Martinique Transat (organisatrice de la Jacques Vabre) et consultant sur la toute nouvelle Yole CMA CGM.

Sollicité par Georges Henry Lagier (octuple vainqueur du tour de Martinique en Yoles) , il participe à ce projet de transmission du savoir qui correspond à l'état d'esprit de sa longue carrière dans la voile et le milieu associatif. C'est d'ailleurs dans cette même dynamique qu'il est le "Dokté Yole" du média Martinique la 1ère, le spécialiste de la régate en yole. Il contribue à vulgariser et expliquer les principes de navigation de cette embarcation traditionnelle et unique de Martinique. Jean Trudo a un regard très pertinent sur le monde associatif sportif, il a été durant 30 ans, membre du Comité Territorial Olympique et Sportif de Martinique (CROSMA), où il terminera secrétaire général. Son implication dans la culture Dès que je peux apporter quelque chose à la culture et au patrimoine, je le fais ! Sollicité par les familles des musiciens de Paul Rosine et Marius Cultier, Il est président de l’Association des Amis de Paul Rosine, association créée en 2001 avec Sonia Rosine, ses filles Carole et Anne ainsi que quelques amis. Depuis le 25 février 2020, Jean Trudo est le nouveau Président de l’Association Marius Cultier Mémoire. Cette association vise à valoriser, diffuser, promouvoir l’œuvre musicale de Marius Cultier, de perpétuer la mémoire de ce génie du piano trop tôt disparu, à l’âge de 43 ans, le 23 décembre 1985. Une nouvelle distinction Jean Trudo n'est pas à sa première distinction. Il est officier de l'ordre national du mérite maritime et a déjà été décoré des médailles de bronze, d'argent de la jeunesse et des sports et de l'engagement associatif. La médaille d'or, vient couronner l'engagement sans faille de "DoktéYole" dans le milieu associatif. Je partage cette distinction avec les 72 00 bénévoles qui prennent sur leur temps pour aller aider les autres. A travers moi c'est tout le travail de ces bénévoles qui est reconnu Jean Trudo Une belle leçon d'humilité pour cet homme dont l'engagement n'est pas à démontrer. Aujourd'hui en retraite professionnelle, Jean n'est jamais loin des événements marquants de Martinique. À 76 ans, il regarde toujours l'horizon à la recherche du meilleur cap pour faire avancer ceux qui en ont besoin. Bon vent Monsieur Trudo ! Jean Trudo honoré de la médaille d'or de la jeunesse et des sports en compagnie du préfet de Martinique • ©RS

