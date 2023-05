Le successeur de Jacob Desvarieux s’appelle Karim Verger… un guitariste "d’une efficacité époustouflante"

Kassav, le groupe numéro 1 du Zouk aux Antilles, a trouvé le remplaçant de Jacob Desvarieux. C'est Karim Verger, "un prodige" reconnaissent déjà ses pairs. À seulement 28 ans, il a ébloui le public du premier concert-hommage en mémoire du patron musical décédé il y a 2 ans.

Guy Etienne •

La série de concerts en hommage à Jacob Desvarieux décédé le 30 juillet 2021, a débuté au festival de jazz de Saint-Lucie, le samedi 13 mai 2023.

Dès les premières minutes du show engagé par Jocelyne Béroard, Jean-Claude Naimro, Georges Décimus et les autres musiciens du groupe, le public reprenait en chœur les tubes, y compris les spectateurs anglophones présents.

Le jeune guitariste éblouit la foule

Mais ce soir-là, les regards étaient souvent tournés vers Karim Verger, un jeune habillé en jeans-baskets, presque gêné d’attirer autant l’attention. Et pour cause, "il a la même manière de jouer de Jacob" lâche le discret Philippe Joseph aux claviers.

Le bassiste Georges Décimus (tee-shirt noir), "parrain" de Karim Verger (à ses côtés), le nouveau guitariste du groupe Kassav (13 mai 2023 à Sainte-Lucie). • ©Migail Montlouis Félicité

J’avais un doute quand Georges Décimus nous a signifié qu’il avait trouvé un guitariste qui devrait nous convaincre. Et lorsqu’on a commencé à répéter en quintet, dès les premières notes, je me suis dit "ah… c’est lui" ! Il a la manière de jouer de Jacob, dont il est fan depuis tout petit avons-nous appris. Philippe Joseph - pianiste, auteur, compositeur

"Il nous a bluffés"

Par moment, lorsqu’on était sur scène à Sainte-Lucie, sur certains morceaux, Jean-Claude Naimro et moi on se regardait en l’écoutant jouer et on a eu le même ressenti : c’est comme si c’était Jacob en fait. Il est d’une efficacité époustouflante... et il nous a bluffés ! Philippe Joseph

Passage réussi

Du haut de ses 28 ans, le jeune guitariste guadeloupéen issu de "Tempo", sa formation d’origine, a incontestablement réussi son passage dans la cour des grands.

Comme les autres tôliers de Kassav, Jocelyne "valide" elle aussi, une bénédiction suprême pour le benjamin, Karim Verger.

Karim Verger, le successeur de Jacob Desvarieux à la guitare, déjà considéré comme un prodige par ses pairs au sein du groupe Kassav. • ©Capture Facebook Karim Verger / DR

Quand je l’ai vu pour la première fois, j’ai dit banco tout de suite ! Les gens qui le connaissent bien, disent qu’il est bien éduqué. J’ai observé qu’il est aussi réservé et assidu. Et puis il en veut, il est agréable… il est talentueux quoi ! La première fois qu’il a commencé à jouer, c’est vrai qu’il y a eu des regards échangés mais on était bien assis. C’est l'"enfant spirituel" de Jacob. Jocelyne Béroard - chanteuse vedette, auteure et compositrice de Kassav

Bien sûr, il y a "des choses à peaufiner" ajoute Jocelyne, "mais on savait que les gens attendaient "un son Jacob" pour qu’ils soient contents".

Nouveau venu au chant : Patrice Hulman

Autre nouvelle recrue, c’est Patrice Hulman dans la section chant, à qui Jocelyne accorde également sa confiance. "C’est quelqu’un qu’on suit depuis longtemps". Lors d’un "Tribut" en l’honneur de Patrick Saint-Eloi, "c’est lui qui a retenu mon attention. Il avait sa personnalité et du talent".

Le chanteur Patrice Hulman rejoint l'équipe de Kassav, avec le nouveau guitariste du groupe, Karim Verger, (le 13 mai 2023 sur scène à Sainte-Lucie). • ©Migail Montlouis Félicité

Les deux nouveaux maillons de la famille Kassav doivent maintenant s’adapter afin d’épouser "le moule" et de trouver leur juste place, au sein de cette machine rigoureuse et infaillible depuis plus de 40 ans.

Les piliers les accompagneront dans cette transition laquelle s’opère en douceur, en fonction des circonstances. L'objectif du collectif est de continuer à écrire le Zouk antillais en lettres capitales, pour les 50 prochaines années.

Les tôliers de Kassav (de droite à gauche), Jocelyne Béroard, Jean-Claude Naimro et Georges Décimus (en concert à Sainte-Lucie, le 13 mai 2023). • ©Vidéo Facebook de Mickaël Léton

La tournée en mémoire de Jacob Desvarieux continue. Prochaines étapes : Arles et Lyon.