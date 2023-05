Le tambour est au coeur de la commémoration du 175e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en Martinique

Ce 22 mai, la Martinique commémore l’abolition de l’esclavage. Le territoire vit au rythme des nombreuses manifestations culturelles où le tambour est l’instrument principal qui accompagne ces moments forts en émotions.

Alain Petit •

C’est avec le son du tambour de l’esclave Romain que débute le 22 mai 1848, l’insurrection pour exiger l’application en Martinique du décret abolissant l’esclavage.

175 ans plus tard, (22 mai 2023), le tambour est omniprésent dans toutes les manifestations qui commémorent la révolte des esclaves.

1 000 tambours pour le 22 mai

Un tambour qui résonne aujourd’hui simultanément dans 15 communes du territoire, c’est l’opération 1000 tambours "Martinik lévé", initiée par la fédération des associations de France. Le tambour "symbole de résistance et d’union du peuple martiniquais".

1000 tambours pour le 22 mai • ©Thierry Sokkan

Tambour et danse

Le tambour accompagne aussi le Bélè, la danse pratiquée par les esclaves en fuite.

Pour ce 22 mai, c'est une caravane itinérante qui s'arrête dans des lieux symboliques de Martinique : l’arbre Neg Mawon au Lamentin, la forêt Vatable aux Trois-Ilets et le mémorial Cap 110 au Diamant.

Chaque étape est l’occasion d’honorer, en dansant au rythme du tambour, le courage des esclaves qui ont payé de leur vie l’application anticipée de l’abolition de l’esclavage, mais aussi de rappeler l’histoire des lieux symboliques ainsi visités.

22 mai, la caravane Bélé au Lamentin , Arbre du Neg Mawon • ©Marco Calmo

Actions encadrées et spontanées à Fort-de-France

Sur la Savane, à Fort-de-France, le son du tambour se fait entendre. Cette fois ce sont les élus de la ville de Fort de France et de la Collectivité Territoriale de Martinique qui sont à l’initiative de la 2e édition du "Kout Tanbou Matinik". Une trentaine de tambouyés, perpétue le patrimoine dans toute sa diversité.

"Kout Tanbou Matnik " , Tambour à la Savane de Fort de France pour le 22 mai • ©Eddy Bellerose

Des actions organisées et d’autres plus spontanées, où le tambour s’exprime sans cadre et en toute liberté.

Chaque 22 mai, le Pond Point du Vietnam héroïque à Fort-de-France est pris d’assaut par des tambouyés. Ils se relaient et perpétuent l’action de l’esclave Romain qui en jouant de son tambour, alors que cela était interdit, permit d’accélérer l’application du décret de l’abolition de l’esclavage pour la liberté de milliers d’esclaves en Martinique.