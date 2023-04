Les CCI des Antilles-Guyane présentent aux entreprises les moyens d'exporter leur savoir-faire

Du 18 au 21 avril 2023, dans le cadre des "Rendez-Vous de l’International", les Chambres de Commerces et d’Industrie de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane, proposent aux entrepreneurs des solutions afin d’exporter leur savoir-faire à l’étranger, pour de nouvelles opportunités.

Des experts internationaux livrent leurs conseils à travers des ateliers en présentiel à Fort-de-France et en distanciel, "l’occasion pour les entreprises des 3 territoires de vérifier leur potentiel à l’export et de préparer leur développement international avec l’appui de la Team France Export".

L’antillaise Renée-Laure Zou, fondatrice et gérante de la SARL unipersonnelle des "Editions du Sucrier" basée à Fort-de-France, a fait le choix d’exporter son catalogue au Canada depuis 2022. Elle envisage maintenant de nouveaux horizons, "pour accroitre la présence ma marque" explique-t-elle.

Je me suis engagée dans une démarche d'export, avec l'appui de la Team France Export, afin d'ouvrir mon marché. En novembre 2022, à l'occasion d'une invitation au 5e Salon du livre Afro-Canadien d'Ottawa, j'ai bénéficié d'un programme de prospection qui m'a permis de rencontrer différents professionnels de la chaîne du livre, à Ottawa et à Montréal. J'ai pu leur présenter mes produits et envisager avec eux des possibilités de partenariat commercial. Depuis cela, une partie de mon catalogue est distribuée par la libraire Monet située à Montréal et je poursuis les discussions avec deux autres librairies, ainsi que des associations basées au Canada.