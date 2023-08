Les contrôles de douane se pratiquent de nuit comme de jour en Martinique

Palpations et fouilles de véhicules, pendant 1h30, les douaniers ont contrôlé les véhicules présents sur la portion de route du François.

Le choix d’un contrôle en journée peut paraître surprenant, mais l’expérience a déjà montré que cela peut être fructueux.

Il y a des contrôles de nuit. Nous sommes présents sur la globalité des heures d'activité, y compris la nuit. Nous sommes souvent de nuit sur des contrôles routiers et anti débarquement. Mais il ne faut pas non plus minimiser les autres moments du contrôle dans la journée. Cette brigade a saisi une arme à feu à 11h du matin dans un contrôle routier il y a quelque temps. Cette même brigade a saisi 76 cartouches de tabac de contrebande dans un coffre de véhicule en matinée à proximité du Lamentin. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas d'heure pour les fraudeurs. Nous essayons de nous déployer sur la globalité des tranches horaires d'une journée.