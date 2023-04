Les élèves de l'Amep espèrent récolter des fonds pour financer un voyage au Sénégal

Ce samedi 15 avril, de 9h à 13h, à l’Aréna de Schœlcher, la D’Konpress est l’événement sportif qui doit aider les élèves de l'Amep (Association martiniquaise d'éducation populaire) à financer un voyage au Sénégal.

Pour les amateurs de sport et de musique, cette journée baptisée D’Konpress est bien plus qu'un rassemblement sportif.

L’objectif des organisateurs est de soutenir un projet pédagogique et culturel dont rêvent les élèves et l’équipe pédagogique depuis un bon moment : un voyage au Sénégal.

Les fonds récoltés de la D’Konpress seront entièrement reversés à l'Amep pour permettre aux élèves de 3e et du BTS de réaliser ce voyage.

Ce voyage vise à rappeler l'entente entre Aimé Césaire, illustre poète et homme politique martiniquais, et Léopold Sédar Senghor, poète et homme d'État sénégalais, qui ont tous deux œuvré pour promouvoir la culture noire et renforcer les liens entre les peuples africains et afro-descendants. Amep (Association martiniquaise d'éducation populaire)

Au Sénégal, les jeunes de l’Amep vont pouvoir vivre une expérience pédagogique, culturelle et humaine enrichissante.

Pendant 4 heures, les participants peuvent participer au parcours de combattant, fit dance (bèlè et hip hop), bénéficier d’une initiation au sport de combat, apprendre les exercices de force et se tester dans les différents défis spécialement conçus pour l’occasion.

DJ Will One et DJ Moulinex se chargent de l’ambiance.