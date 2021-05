Les infirmières et infirmiers libéraux de Martinique sont inquiets pour leur sécurité

Dimanche 30 mai 2021 dans la matinée, une infirmière a été agressée en sortant d’une visite chez un patient du quartier Volga-Plage à Fort-de-France. L’assaillant qui l’a approchée par surprise alors qu’elle regagnait son véhicule, a voulu subtiliser son téléphone portable.

Dans la foulée, l’infirmière a subi les attouchements de son agresseur avant que ce dernier ne prenne la fuite. Il n’y a pas eu de témoin, mais la soignante a porté plainte.

Quant à l’auteur des faits, (un jeune de 18 ans, qui a été interpellé lundi 31 mai 2021 chez lui, par la police), il n'en serait pas à sa première tentative d’après Marie-Line Dubréas, présidente de la Fédération Nationale des Infirmiers Libéraux en Martinique.

On tâchera de travailler avec les praticiens, mais aussi la police et les autorités compétentes, pour des actions communes. En tous cas il faut que les gens apprennent à nous respecter car ce sont leurs parents ou un membre de leur famille que nous soignons au quotidien.

Et il faut aussi préciser que nous n’avons ni argent ni métaux précieux sur nous, alors pourquoi une telle violence à notre encontre ?

De toutes les façons, on va mettre en place des solutions afin de garantir notre sécurité. Pour l’instant nous sommes encore sonnés car on ne pensait pas que cela arriverait un jour chez nous. De plus, nous subissons aussi parfois l’agression de certains patients ou de leurs proches.

(Marie-Line Dubréas - FNIL)