Les infirmiers libéraux de Martinique encore dans la rue... ils interpellent les élus locaux

Leur dernier cri de colère remonte au 26 février dernier, lorsque ces professionnels de santé ont battu le pavée entre le Lamentin et Fort-de-France jusqu'à l'Agence Régionale de la Santé.

Mais à ce jour, ces infirmiers libéraux ont toujours le sentiment de ne pas être entendus, d’où cette nouvelle mobilisation, "parce que maintenant ça suffit !" s’exclament-ils.

Cette fois-ci, les élus locaux ainsi que leur ministre de tutelle, sont directement interpellés.

Témoignages d'infirmiers libéraux sur leurs conditions de travail au quotiodien (nouvelle mobilisation du 19 mars 2024). • ©Convergence Infirmières

(Source : Convergence Infirmière)

Les IDELs (Informiers.ères Diplomés d’Etat Libéraux) se plaignent également de "faits de violence" qu’ils subissent et "qui croissent sans cesse dans la sphère du domicile notamment, mais aussi sur la route".

Le syndicat Convergence rappelle en outre que les honoraires de ces IDELs sont "quasiment tous bloqués depuis 15 ans" : 4,65€ bruts pour une injection, 6,30€ bruts pour une prise de sang, 6,60€ bruts pour un pansement simple.

Cela représente "une perte de plus de 25 % de pouvoir d’achat en raison du blocage de la quasi-totalité de nos honoraires depuis 15 ans, accentué par l’inflation depuis 2022" d'après l'organisation.

Le secteur réclame toujours "de larges négociations conventionnelles" avec la CNAM (Caisse Nationale de l’Assurance Maladie).

[L’objectif est] de mettre tous les sujets sur la table, d’inscrire la profession dans un avenir consolidé et par là même de consacrer dans les actes le virage domiciliaire, des revalorisations basées le coût de la vie et non des mesurettes avec création d’actes "anecdotiques" que les IDELs effectueront une fois par an, voire jamais dans leur exercice !