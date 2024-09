"Les manifestations et rassemblements revendicatifs" interdits sur quatre communes de Martinique

Partager :

Dans l'arrêté préfectoral pris ce vendredi 20 septembre, le préfet de Martinique interdit "les manifestations et rassemblements revendicatifs sur la voie publique et les voies privées ouvertes à la circulation du public" sur différentes communes (Fort-de-France, Le Lamentin, Ducos et Le Robert).

Cette mesure annoncée par la voie d'un communiqué prend effet à compter de ce vendredi 20 septembre jusqu'au lundi 23 septembre. Ainsi, les manifestations et rassemblements revendicatifs sur la voie publique et les voies privées ouvertes à la circulation du public sont interdites sur les communes de Fort-de-France, le Lamentin, Ducos et le Robert. Cette mesure vise à faire cesser les violences et dégradations commises en réunion, mais aussi les nombreuses entraves à la vie quotidienne et à la liberté de circuler qui pénalisent l'ensemble de la population, notamment pendant le week-end. Des lieux où sont situés des hypermarchés et privilégiés pour la mobilisation contre la vie chère entamée depuis le 1er septembre. Selon la préfecture, "les manifestations revendicatives régulièrement déclarées auprès des autorités compétentes continueront de pouvoir se dérouler, quel que soit le sujet de leur revendication, conformément au cadre législatif républicain". La préfecture annonce également, sans préciser la date ni le "format", la tenue d'une prochaine table ronde.

