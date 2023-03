Les Martiniquaises Chloé Jupiter et Mallia Christine gagnent un concours culinaire à Paris

Les deux élèves du lycée La jetée du François, Chloé Jupiter et Mallia Christine, se sont distinguées au concours national "saveurs durables, bon pour le climat". Organisé par l’école hôtelière Val de Bièvre, dans le Val de Marne, en Île de France, le binôme martiniquais a été plébiscité par un jury, devant 5 autres établissements de France.

Guy Etienne •

Elles sont parties confiantes, elles reviennent gagnantes. Chloé Jupiter et Mallia Christine, ont en effet remporté le concours culinaire national baptisé "saveurs durables, bon pour le climat".

Ces deux élèves de terminal Bac pro du lycée La Jetée au François, ont su faire la différence, face à 11 autres binômes lycéens. La compétition s’est déroulée mardi 21 mars 2023, à l’école hôtelière Val de Bièvre de Gentilly, en Île de France.

On a pu montrer notre savoir-faire, malgré quelques péripéties, par exemple le financement du voyage qui était incertain (…). Et durant l’épreuve, le temps passait très vite et donc il fallait gérer au mieux. On a eu 3 heures pour la réalisation complète et on avait une grande cuisine à notre disposition. Chloé Jupiter

"On les a fait voyager"

Lorsque la pression est retombée, nous étions fatiguées. C’était impressionnant, mais je suis restée concentrée sur ce qu’il fallait faire en salle, où le jury dégustait. Ce qui a fait la différence, on les a fait voyager… et avec le sourire. Mallia Christine

Les Martiniquaises Chloé Jupiter et Mallia Christine présentent leur table face au jury du concours national "saveurs durables, bon pour le climat" dans le Val de Marne, le 21 mars 2023. • ©Equipe lycée de La Jetée /

Pour une première participation à ce concours culinaire, les professeurs sont satisfaites de la prestation de leurs deux élèves.

On a félicité les filles parce qu’elles ont su mettre en valeur une histoire et raconter le patrimoine martiniquais, de la mise en place de la table jusqu’au dessert, en passant par le plat. Elles ont présenté un œuf parfait avec une déclinaison de carottes, des navets sur miel, des betteraves et sauce sabayon au gingembre, avec des croutons d’igname au manioc. Et pour le dessert, c’était une revisite de la tarte aux pommes et un gâteau "amour caché". Comme boisson d’accompagnement, une gelée d’eau de pommes avec du piment végétarien et du curcuma. Gaëlle Séjean - professeure de cuisine

"Elles ont emmené le jury en Martinique avec brio"

Nous étions aussi stressées que les élèves, derrière la vitre qui nous séparait de la salle et quand on observait de petites erreurs de manipulation par exemple, on croisait les doigts. Malgré tout, elles ont réussi à gérer leurs émotions et elles ont emmené le jury en Martinique avec brio. Béatrice Ledron - professeur de commercialisation et service en restauration

En guise de récompenses, les jeunes filles ont été invitées à dîner dans un grand restaurant gastronomique de Paris à l’issue du concours, en sus de leurs nouveaux accessoires de cuisine choisis gratuitement chez un grossiste professionnel, assortis de plusieurs livres de recettes.

Mallia Christine (en noir) et Chloé Jupiter (en blanc), le binôme gagnant, avec le jury du concours national "saveurs durables, bon pour le climat" à l'école hôtelière Val de Bièvre, le 21 mars 2023. • ©Equipe lycée de La Jetée /

Chloé Jupiter et Mallia Christine retrouvent leurs camarades de Martinique ce jeudi 22 mars 2023 avec des étoiles dans les yeux, après avoir visité deux grandes écoles de gastronomie françaises.

Elles ont pu à cette occasion s’inspirer des particularités de leurs futurs métiers (la cuisine pour l’une et le service en salle pour l’autre), de quoi les motiver également pour la préparation de leur BTS.

L e service et les mets proposés par Chloé Jupiter et Mallia Christine, élèves du Lycée de La Jetée au François, au concours national "saveurs durables, bon pour le climat", en région parisienne le 21 mars 2023. • ©Equipe lycée de La Jetée

