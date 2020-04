Coronavirus : les pompiers de Guadeloupe offrent aux pompiers de Martinique 47 000 gants et 2 500 draps

La solidarité entre les états-majors des sapeurs-pompiers de Guadeloupe et de Martinique se poursuit. La Guadeloupe a mis à disposition du SDIS de Martinique 47 000 gants et 2 500 draps à usage unique, ce jeudi 16 avril 2020. Le matériel a été récupéré par l’hélicoptère "Dragon 972".

Jean-Claude Samyde •

* SDIS Service d'Incendie et de Secours

Les sapeurs-pompiers sont aussi en première ligne face au covid19 notamment par le transport des personnes vers les centres hospitaliers accueillant des victimes du coronavirus, ainsi que par la mobilisation des personnels de santé des SDIS engagés au plus près de la bataille.Les liens de collaboration se poursuivent entre les états majors des deux îles qui s’aident mutuellement afin de préserver et sauvegarder les populations.Suite à une demande du SDIS* de la Martinique, le SDIS de Guadeloupe a mis à sa disposition : 47000 gants et 2500 draps à usage unique (dont 1 750 seront acheminés ultérieurement par voie maritime militaire).Le matériel a été récupéré ce matin (jeudi 16 avril 2020), par l’hélicoptère de la sécurité civile "DRAGON 972"."Les stocks du SDIS de Guadeloupe autorisent cette action de solidarité sans affecter l’activité opérationnelle des sapeurs-pompiers de Guadeloupe" précise le président du conseil d'administration.Fabert Michely le président du conseil d’administration, a salué l’engagement du personnel du SDIS de Guadeloupe et assuré à la population du soutien indéfectible des sapeurs-pompiers de Guadeloupe et de Martinique dans la continuité de leurs missions.Lors d'une récente opération de solidarité, le mercredi 25 mars dernier, les Martiniquais avaient expédié 40 000 masques en Guadeloupe.