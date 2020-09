Les pompiers de Martinique viennent d'acquérir 15 nouveaux véhicules

Les sapeurs pompiers vont recevoir 15 nouveaux Véhicules de Secours et d'Assistance aux Victimes. Ces VSAV vont compléter une première livraison de 6 voitures, pour près de 6 millions d'investissement, avec la contribution de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Guy Etienne •

Chaîne de fabrication des VSAV • ©@GIFACOLLET

Le VSAV (autrefois appelé VSAB), est un véhicule de secours d'urgence qui a vocation à intervenir rapidement sur des accidents de la circulation et à prendre en charge des victimes sur la voie publique. "Il peut aussi intervenir à domicile à la demande du SAMU en cas de carence d'ambulance privée ou lorsque l'urgence nécessite un délai très court".Les pompiers martiniquais ont souvent tiré la sonnette d'alarme ces dernières années pour réclamer des moyens supplémentaires, une doléance qui a été entendue par les autorités et l'Etat Major du Service Territorial d'Incendie et de Secours de Martinique (STIS).Avant l'expédition par voie maritime, il a fallu procéder à "plusieurs opérations de vérifications techniques".C'est l'entreprise Gifa-Collet qui a produit ces véhicules, adossée à l'expertise et la sécurité du groupe Gruau , un des professionnels européens de la mobilité des professionnels.Depuis sa création il y a 33 ans, ce constructeur basé en France continentale, à Saint-Laurent-sur-Sèvre (85), a mis plus de 4000 VSAV en circulation. La société est Certifiée ISO 9001 et ISO 14001.Ces nouveaux véhicules seront mis en circulation après le 25 septembre 2020, à l'issue d'une présentation officielle aux autorités locales. La ventilation devrait se faire "par ordre de priorité" selon une source interne du STIS, parmi les 24 casernes que compte la Martinique.