Les retraités de Martinique victimes de la dégradation de l'accès aux services publics

La défenseure des droits, Claire Hedon, tire la sirène d'alarme concernant les services publics dans l'île. Elle s'appuie sur un rapport élaboré sur le terrain "aux contacts de la population". Le constat est sans appel : "les retraités martiniquais sont victimes de difficultés d'accès aux services publics".

Alain Petit •

On a demandé aux gens de s'adapter aux services publics, alors que c'est le service public qui doit s'adapter à eux… Claire HEDON Défenseure des droits

La défenseure des droits ne mâche pas ses mots, suite aux multiples dysfonctionnements relevés dans un rapport sur l'accès aux services public aux Antilles.

En Martinique, où plus de 25 % de la population à plus de 60 ans, les retraités subissent de plein fouet le manque d'accès aux services publics et particulièrement quand ces derniers sont dématérialisés.

4 000 dossiers en souffrances

Dans ce rapport effectué "sur le terrain, au contact de la population" précise la défenseure des droits, "on a répertorié 4000 dossiers de retraités en souffrance". Entre les personnes qui n'arrivent pas à déposer leur dossier, qui n'obtiennent pas de récépissé, à qui on redemande des pièces administratives, c'est le parcours du combattant pour ces gens déjà fragilisés par les problèmes de transports, et qui ne maitrisent pas l'outil informatique.

Les soucis de constitution de leur dossier de retraite, engendrent une absence de versement de leur pension, déjà plus faible que celle perçue par les retraités de l'hexagone.

Les recommandations préconisées

La situation est urgente compte tenu des dossiers en attente de traitement.

Le rapport de la défenseure des droits sera envoyé aux ministères concernés et des recommandations seront préconisées par la défenseure des droits et ses équipes :

Le renforcement "massif" des effectifs pour traiter les dossiers en souffrance. (déjà mis en place en Guadeloupe).

La mise en place de revenus provisoires en attendant que la constitution du dossier de pension de retraite soit effectuée.

Le maintien de l'accueil physique dans les services publics.

La mise en place de moyens de transports pour accompagner les personnes jusqu'au guichet.

L'accompagnement à la pratique du numérique.

La mise en place d'un tarif social pour diminuer le coût de la connexion à internet.

En 2021, les sollicitations auprès des défenseurs des droits ont augmenté de 35 % et 96% des réclamations portaient sur les dysfonctionnements des services publics.

Pour contacter les délégués des défenseurs des droits en Martinique : https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/saisir/delegues#972